ENEL Green Power Espana lansează cel mai mare parc eolian din Spania

Enel Green Power España (EGPE) a conectat la rețea parcul eolian de 180 MW „Tico Wind”, marcând lansarea oficială a celui mai mare parc eolian din Spania. Instalația situată în orașul Villar de losNavarros, provincia Zaragoza, a însemnat o investiție în valoare de 181 de milioane de euro.

Proiectul, a cărui construcție a început în luna mai 2021, a inclus cursuri de formare privind asamblarea panourilor, întreținerea și operarea centralelor solare, ca parte a unui plan de a crea valoare comună în comunitățile locale în care își desfășoară activitatea. În Spania, compania a instruit mai mult de 2,100 de persoane pentru lucrări de reînnoire, permițând intrarea lor pe o piață a forței de muncă în plină expansiune.

Enel Green Power España acordă prioritate angajării forței de muncă locale atunci când construiește instalații de energie regenerabilă. În perioada cea mai importantă și solicitantă din punctul de vedere al construției, au fost implicați 330 de lucrători, atât angajați proprii, cât și din partea companiilor participante activ la acest proiect. Dintre cei care au lucrat la construcția instalației, 30% erau din Villar de losNavarros și din împrejurimi.

Rafael González, Director Enel Green Power España, a declarat: „Prin acest proiect, ne reafirmăm angajamentul de a consolida mixul de generare a energiei din surse regenerabile în Spania, ceea ce va ajuta la îndeplinirea obiectivelor de energie verde ale țării. De asemenea, profităm de abundență. surselor regenerabile în Spania, promovând în același timp în mod activ inovația și sustenabilitatea prin adoptarea celor mai bune practici internaționale în timpul fazei de construcție.”

Centrala va genera aproximativ 471 GWh pe an care, din punct de vedere al sustenabilității, au potențialul de a evita echivalentul a până la aproape 192.200 de tone de CO2 în fiecare an. În același timp, producția produsă de centrală are potențialul de a evita achiziționarea de până la 88 de milioane de metri cubi de gaz din surse străine pe an, înlocuind-o cu energie regenerabilă produsă pe plan intern.

Energia regenerabilă va fi parțial furnizată companiei globale de medicamente, Novartis, cu care Enel Green Power España a semnat un Acord Paneuropean de Cumpărare a Energiei Virtuale (APCEV) pe 10 ani în 2020, care acoperă o capacitate de 78,5 MW de energie electrică, după punerea în funcțiune a centralei. Proiectul va ajuta la evitarea producerii a 96.000 de tone de CO2 pe an, contribuind, astfel, la respectarea unei părți a amprentei de carbon Novartis, în cadrul operațiunilor sale europene.

„La Novartis, sustenabilitatea mediului înconjurător este în asentiment cu țelul nostru de a reinventa medicina, pentru a îmbunătăți și a prelungi viața oamenilor. Lansarea Tico Wind marchează punerea unei pietre de temelie importantă în călătoria noastră de sustenabilitate pentru a fi neutri din punctul de vedere al emisiilor de carbon în toate operațiunile noastre până în 2025 și pentru a atinge obiectul net zero emisii de carbon până în 2040”, a declaratJames Goudreau, Director Departamentul de Implicare Externă pentru Sustenabilitatea Mediului la Novartis. „Eficiența energetică și soluțiile de energie regenerabilă sunt pietrele de temelie ale strategiei noastre de reducere a emisiilor și suntem încântați să avem parteneri precum Enel Green Power de partea noastră.”

Parcul eolian a fost construit cu ajutorul celor mai inovatoare tehnologii din domeniu, precum drone pentru topografie, urmărire inteligentă a componentelor turbinei, platforme digitale avansate și soluții software pentru monitorizarea și sprijinirea de la distanță a activităților.

Construcția pentru acest proiect s-a bazat pe modelul „Șantier sustenabil” al Enel Green Power, care include o serie de măsuri pentru îmbunătățirea siguranței și protejarea mediului, reducerea emisiilor și a consumului de apă, alături de promovarea eficienței energetice. Cele mai importante măsuri au inclus instalarea unui kit de panouri solare fotovoltaice care să acopere parțial necesarul de energie al șantierului, defibrilatoare de urgență, utilizarea de iluminare LED cu consum redus și sisteme de colectare a apei pluviale în rezervoare de stocare. Toate aceste bunuri vor fi donate orașului o data ce instalația a început să funcționeze.

Într-un cadru de creare a unei valori comune, formarea profesională este promovată ca motor pentru ocuparea forței de muncă la nivel local și se iau măsuri care favorizează reciclarea, luând în considerare aspecte precum recuperarea deșeurilor, economia circulară alături de măsuri de inovare, inclusiv utilizarea de mașini cu GPS și sistem de detecție umană.

În ultimii trei ani, Enel Green Power España a conectat la rețea 19 parcuri eoliene din Aragon, în provinciile Teruel și Zaragoza, cu o capacitate totală combinată de 685 MW și o investiție de 680 de milioane de euro.

Enel Green Power España gestionează în prezent 8.390 MW de capacitate de energie regenerabilă instalată în Spania, inclusiv 4.746 MW de hidroenergie, 2.546 MW de energie eoliană și 1.098 MW de energie solară.

Enel Green Power®,parte a Grupului Enel, dezvoltă și operează centrale de energie regenerabilă la nivel mondial și este prezentă în Europa, America, Africa, Asia și Oceania. Lider mondial în domeniul energiei curate, cu o capacitate totală de circa 54 GW și un mix de producție care include energie eoliană, solară, geotermală și hidroelectrică, precum și instalații de stocare a energiei, Enel Green Power se află în prima linie în integrarea tehnologiilor inovatoare în centralele de energie regenerabilă.

