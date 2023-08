Emil Boc, amuzat de cei doi activiști din Constanța care au „tăbărât“ în biroul său. Primarul Clujului a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, acolo

Doi activiști din Constanța, Maria și Marian Saioc, au dat buzna în Primăria din Cluj-Napoca, în biroul lui Emil Boc, pentru a-i cere socoteală pentru mirosul insuportabil din orașul de pe Someșul Mic.

Filmarea începe cu primarul Emil Boc în timp ce îl dădea afară din birou pe Marian Saioc. Când activistul l-a anunțat că este filmat, Emil Boc i-a spus 'Haideți, vă rog, să stăm jos, calm!'. Apoi, a zis că 'fără permisiunea mea nu aveți voie să filmați!'. Activistul i-a replicat că este persoană publică și că dacă voia să nu fie filmat, trebuia să stea acasă.

Discuția dintre primar și cei doi activiști a continuat, iar în final cei doi au fost dați afară din biroul edilului.

Ce spune primarul Emil Boc

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a intervenit telefonic, joi seară, la postul de televiziune Antena 3 CNN, unde a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, între el și cei doi protestatari, ba chiar s-a amuzat de faptul că aceștia erau originari din Constanța și au mers la Primăria din Cluj-Napoca să reclame faptul că miroase urât în oraș.

„ Acum, văzând imaginile, mă distrez și mai mult decât atunci. Ieri dimineață, când am ajuns la birou, erau în față la mine la cabinet un domn și o doamnă care păreau foarte agitați. Zic: Care e problema? Mi-au zis: Vrem să discutăm cu dumneavoastră ... Zic: Bine! Intru în birou, îmi pun lucrurile, după care vă primesc câteva minute să discutăm!

Am intrat în birou și nu am pus bine rucsacul jos că ei deja tăbărâseră pe mine în birou. M-am gândit că or fi avut o problemă de viață și de moarte! Zic: Bine, luați loc! Hai să vedem care e problema! Unde locuiți? Care e treaba? Ce zonă a orașului? Atunci ei mi-au zis că ei sunt din constanța și miroase la Cluj-Napoca. Atunci mi-am dat seama că ăștia nu au nimic cu orașul și cu problemele orașului nostru.

M-am gândit! Ăștia au stat ieri pe plajă la Constanța și au simțit ei mirosul la Cluj-Napoca, au venit toată noaptea cu mașina ca să ajungă la 8 dimineața la mine în oraș ca să mă întrebe de miros! Zic: Ok, voi aveți altă agendă! Știam de multă vreme că o să se întâmple. Mi-au zis mulți că vor fi tot felul de provocări etc.“, a povestit primarul din Cluj-Napoca.

„Așa ceva nu am trăit în viața mea! Efectiv au tăbărât peste mine în birou“, a mai sus primarul.

„Pe imagini se vede decât atunci când i-ați poftit afară“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Eu le-am zis să stea un pic, 10 minute. Am văzut că nu vor și am crezut că ei chiar au o problemă e viață și de moarte. Când am aflat că ei au plecat de pe plajă, 14 ore cu mașina ...“, a mai spus Emil Boc.

