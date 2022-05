Elev de clasa a treia, dus la poliție în Rusia pentru că a scris „Slava Ucraina” pe un grup de chat al clasei

În Zvenigorod, Rusia, un elev de clasa a III-a a fost dus la poliție, după ce a scris pe grupul de chat al școlii „Slava Ucraina”.

El a fost denunțat de părintele unui coleg de-al său.

Băiatul și mama lui au fost duși la poliție, unde au fost eliberați în urma unei discuții cu un polițist.

In Zvenigorod????????, a third-grader was taken to the police because of the message "Glory to Ukraine" in the school chat. He was denounced by his classmate's father.



The boy and his mother were taken to the police, where they were released after a conversation with a police officer. pic.twitter.com/mn4WcVT2ny