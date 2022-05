UPDATE: Procesul a fost amânat. Vezi aici

Dosarul ”Gala Bute” trece astăzi printr-o importantă etapă: recursul în casație. Fostul ministru a Turismului, Elena Udrea, ar putea fi eliberată astăzi. Citește mai multe AICI.

”Eu nu sunt avocat în acel dosar, dar pot spune că este o cale extraordinară de atac. Noi avem în sistemul judiciar trei căi extraordinare de atac. Avem revizuire, contestația în anulare și recurs în casație pe motive diferite. Consecința? Se desființează hotărârea de la fond, cea de șase ani și se rejudecă în apel.” ne-a spus Tudorel Toader, apărător al Elenei Udrea, în dosarul ”Gala Bute”. La recursul în casație, este reprezentată de către avocatul Veronel Rădulescu.

Întrebat ce ar înseamna pentru justiția din România ca recursul în casație de astăzi să primească o decizie favorabilă din partea ÎCCJ, fostul ministru al Justiției a răspuns: ”Ce înseamnă pentru justiția din România? Dar gândiți-vă, ce înseamnă pentru justiția din România când ai un inculpat judecat 10 ani, căruia îi spui după aia că e achitat și că fapta nu există”.

”Practic s-a făcut o risipă de resurse”, am întrebat.

”Nu numai resurse. Nu resursele sunt problema. Eu vorbesc în general, nu despre ea (Elena Udrea - n.r.). Vorbesc de exemplul pe care l-am dat eu. Să pui ani de zile pe cineva pe drumuri, cu termene, cheltuieli, nervi, iar apoi să îi zici ”ne pare rău, nu ați comis fapta”, a mai spus Toader.

Fostul ministru nu s-a pronunțat asupra șanselor de eliberare ale Elenei Udrea.

Udrea lansează acuzații către sistemul judecătoresc

Elena Udrea a oferit un mesaj duminică, pe Facebook, în urma ultimei amânări a instanței din Bulgaria, în procesul care privește extrădarea ei în România, pentru efectuarea pedepsei de 6 ani, în dosarul „Gala Bute”.

„Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ, prin care mi s-a respins contestatia in anulare doar MIE dintre toate dosarele similare ( Sova, Pop, Nita, Valcov, Bica, etc), si mi s-a refuzat doar mie dreptul de a fi rejudecata legal in dosarul Gala Bute.Din motive inexplicabile juridic, 4 din 5 judecatori au decis in cazul meu sa incalce decizia CCR, care sta la baza tuturor acestor contestatii, si sa se contrazica cu ceea ce ei insisi au spus in celelalte cazuri, care toate sunt acum in rejudecare, iar cei implicati sunt toti evident in libertate. Citește mai multe AICI.

