”Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, au continuat cercetările în dosarul penal întocmit în urma incendiului petrecut în noaptea de 12 spre 13 decembrie, pe raza localității Beleți-Negrești. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere prin incendiere și sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, conform art. 256, alin. 4 și 259 din Codul Penal.” arată un comunicat al IPJ Argeș.

Joi, polițiștii de investigații criminale au pus în executare un mandat de aducere a primarului comunei Beleți-Negrești, Mihai Marin, bănuit de săvârșirea faptelor, care a fost condus la sediul poliției pentru cercetări.

”După administrarea probatoriului, în cursul serii, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezent Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cu propunere de luare a unei măsuri preventivă.” mai arată comunicatul de presă.

După ce a luat foc primăria, a făcut accident și a dispărut iar. A fost găsit noaptea, în apele râului Argeș

Primăria Beleți-Negrești a ars în noaptea de duminică spre luni. În fapt, ar fi ars două clădiri separate, iar în jurul acestora ar fi fost găsite și urme de motorină. Arhiva instituției a fost distrusă. După incendiu, primarul Mihai Marin a fost dat dispărut de familie. Luni, a fost implicat într-un accident, produs pe Defileul Jiului, la 250 de kilometri de casă. A intrat cu mașina într-un șanț. Unele informații sunt că a refuzat internarea și a dispărut din nou, altele că a ajuns în spital, de unde a fugit și a dispărut din nou. A fost găsit în râul Argeș în noaptea de marți spre miercuri și a fost internat în spital cu hipotermie şi mai multe leziuni traumatice. Ar fi spus că a ajuns acolo accidental, dar, de fapt, ar fi încercat să se sinucidă.

Mihai Marin a candidat de trei ori la Primăria Beleți-Negrești. În 2020 a reușit să-l învingă pe Dorin Cătănea și să obțină postul de primar. Încă de cum a preluat conducerea Primăriei, a găsit nereguli și anunța că urmează și alte verificări.

Ce avere are primarul

Conform declarației de avere, el are șase terenuri, un teren intravilan de 850 de mp moștenit, dar și unul de 10.000 mp forestier, obținut în același mod. Trei terenuri a cumpărat în 2007, cel mai mare având 800 mp, agricol. În 2008, a mai moștenit un teren într-o comună. Are și patru case, trei fiind moștenite. Singura casă cumpărată are 32 de mp. Și celelalte trei case au suprafețe mici, de 47, 64 și 88 mp.

Până să ajungă primar, el ar fi obținut venituri ca angajat la o firmă de securitate, ca agent, dar și de la Consiliul Local. Fiica apare că are venituri din bursă de student, iar copilul din alocație, conform fanatik. Soția bărbatului încasa venituri ca ospătar, conform unei declarații de avere anterioare.

El nu are depozite în bancă, nici datorii. Mai are, conform declarației, o mașină, Dacia Logan, din 2010, cumpărată din fonduri proprii.

