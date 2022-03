Economistul Coșea: Independență în tot ceea ce înseamnă consum! Toate evenimentele îngrozitoare au și oportunități

„Eu sper ca cei care ne conduc, decidenții politici, indiferent de partidul din care fac parte, să înțeleagă, prin acest moment crucial, că este nevoie de o schimbare importantă, structurală, de sistem în România. Țara noastră nu a avut o linie de conduită în ceea ce înseamnă dezvoltarea economică. Trebuie să existe, după părerea mea, linii foarte clare. În primul rând, să înțelegem că trebuie să avem o autosuficiență din punct de vedere al consumului, să nu mai depindem de exterior”, a spus economistul Mircea Coșea în cadrul emisiunii „De ce nu în România?” de la DCNews și DCNewsTV.

„Noi ascultăm toate lucrurile fără să avem niciun fel de participare la politica europeană. Întotdeauna România a fost de acord cu ce s-a spus. (...) Trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană este o piață liberă, că este un mare avantaj pentru România că este acolo, dar că UE este, până la urmă, un complex de economii naționale care încă funcționează pe baze naționale. Fiecare țară trebuie să aibă, până la urmă, un obiectiv al ei, sprijinindu-se pe UE, respectând direcțiile mari, dar nu fiecare cuvânt în legătură cu ceva care nu poate fi aplicat. Era clar că România nu poate să aplice liberalizarea energiei la data la care a făcut-o”, a mai zis acesta.

„Toate evenimentele îngrozitoare au și oportunități - așa e viața. Trebuie să ne schimbăm, să înțelegem lucrurile altfel. Întâi, trebuie să facem în așa fel încât să avem o independență în tot ceea ce înseamnă consum”, a subliniat Mircea Coșea.

„De Ce Nu în România?” cu Murad, Coșea, Vâlcu și Teodorescu. Efectele războiului

Refugiați în România. Mohammad Murad și Horia Teodorescu, implicare impresionantă

Tot în cadrul emisiunii „De Ce Nu în România?”, la DC News, Mohammad Murad și Horia Teodorescu au vorbit despre modul exemplar în care s-au mobilizat românii în sprijinul refugiaților ucraineni.

„Eu am fost și sunt implicat din prima zi, chiar am fost în zona Oradea și Baia Mare, dar vă spun că am primit până acum în jur de 3.000 de refugiați, iar mediul de afaceri și cetățenii de rând au fost exemplari și sunt exemplari în modul în care tratează orice persoană care vine în România. Nu am mai văzut nicăieri în lumea asta oameni atât de responsabili, încât numai aseară, de exemplu, primarul din Corbeanca a avut 40 de familii și 50 de cereri de persoane repartizate la ei. Peste 3.000 de refugiați au ajuns în Grupul Phoenicia. Am suportat în totalitate cheltuielile unei părți, dar m-a șocat implicarea nu doar a autorităților, ci și a cetățeanului de rând. Sunt foarte multe persoane fizice care au primit familii fără nicio pretenție. Este ceva de remarcat în comparație cu Polonia, că am niște prieteni acolo. România se prezintă altfel”, a spus Mohammad Murad.

„De asta v-am și nominalizat printre cei care sunt implicați cu totul în această situație. Știu, suntem informați, aici la Crucea, mai ales că suntem la o aruncătură de băț unul de celălalt. Repet, așa ceva mi-a fost greu să cred că se va întâmpla. Sunt oameni de rând, pensionari, agenți economici, toată lumea vrea să facă un bine”, a spus Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

