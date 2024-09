Echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, are un nou antrenor

Citește și: Fotbal, Liga Națiunilor: Cristiano Ronaldo, cu golul 900, a adus victoria Portugaliei în fața Croației

Italianul Stefano Pioli a fost numit în funcția de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Nassr, la care evoluează starul Cristiano Ronaldo, la o zi după concedierea portughezului Luis Castro, informează AFP.



Clubul din Riad a decis să renunțe la serviciile lui Luis Castro după un început de sezon ezitant, atât în campionatul Arabiei Saudite, cât și în Liga Campionilor Asiei, în care echipa lui Ronaldo a debutat luni cu o remiză dezamăgitoare în fața formației irakiene Al-Shorta (1-1).

First steps with Stefano Pioli leading the charge. The journey starts now! ????⚽️ pic.twitter.com/gFG6euCeNa