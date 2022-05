Dumitru Nancu, FNGCIMM: Sute de mii de garanții în 20 de ani de activitate - GALERIE FOTO

De la prima garanție aprobată pe 31 mai 2002 și până în prezent, FNGCIMM a acordat peste 443.000 de garanții în valoare de 98.021 milioane de lei care au susținut finanțări de 147.467 milioane de lei, ultimii trei ani de activitate marcând o creștere istorică a volumului de activitate, în special datorită Programului Guvernamental IMM Invest.

„Pe 31 mai am ajuns la aniversarea a 20 ani de la acordarea primei garanții și aș dori să le mulțumesc sincer tuturor clienților, partenerilor, acționarului, directorilor și, desigur, personalului FNGCIMM care au făcut din Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii un succes”, a declarat Dumitru Nancu, director general.

La rândul său, președintele Consiliului de Administrație, Florin Jianu, a arătat că: „Cei 20 de ani de operațiuni pe piața financiară au însumat multe experiențe și provocări, prin care am trecut neclintiți în misiunea noastră, hotărâți de a gestiona riscurile și de a deveni ceea ce suntem astăzi, o instituție financiară solidă, profitabilă și respectată.”

Adrian Câciu, ministrul Finanțelor: Avem nevoie de o reconversie economică, de la o economie de consum către economia de producţie

"Solidaritatea faţă de antreprenori şi sistemul bancar va trebui manifestată prin finanţare a economiei în continuare pe acele elemente pe care statul român le resimte că sunt un handicap structural. În zona aceasta trebuie să facem o reconversie economică, de la o economie de consum către economia de producţie.

Trebuie să facem o reconversie economică pentru a anticipa şi de a creşte competitivitatea în ceea ce înseamnă provocările prezentului şi viitorului, pentru ceea ce înseamnă transformarea digitală a României. Sunt elemente de valoare adăugată pe care trebuie să le adăugăm în fiecare zi. Concomitent cu compensarea unor costuri care apar pe diverse lanţuri", a afirmat Câciu.

"Am fost şi voi rămâne adeptul finanţării economiei prin instrumente ale statului, alături de instrumentele de capital sau instrumentele private, pentru că România este într-o postură de a se dezvolta încă sub potenţialul pe care îl are din varii motive şi atunci trebuie ajutată. Economia românească, chiar dacă trece printr-o situaţie complicată, aşa cum se află toate economiile din Europa şi din lume, este în faţa unei provocări. Eu cred că antreprenorii români sunt solidari şi angrenaţi în a face faţă provocărilor", a mai spus ministrul Finanțelor.

Marcel Boloș, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: PNRR este destul de tentant din punct de vedere al instrumentelor financiare

"Fondurile europene în complementaritate cu fondurile naţionale, cele de garantare, pot să genereze efect multiplicator, investiţii mult aşteptate de mediul de afaceri, dar şi pentru cei care în această perioadă destul de grea au iniţiativa aceasta a investiţiilor şi a creării de locuri de muncă. Activitatea a fost destul de intensă în ceea ce priveşte volumul garanţiilor, dar să ştiţi că şi fondurile europene reprezintă o alternativă extrem de serioasă. Avem o ofertă destul de serioasă pentru Fondul Naţional de Garantare. M-ar bucura ca să fi putut stabili un cadru partenerial pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, să avem fondul nostru de investiţii la care să apelăm...

...Nu ascund faptul că şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este destul de tentant din punct de vedere al instrumentelor financiare, garanţiile de portofoliu. Tot pe acest cadru partenerial avem colaborare cu Banca Europeană de Investiţii pentru aproximativ 300 de milioane de euro destinate întreprinderilor mari şi, în sfârşit, investiţiile de tip "private equity", de 400 de milioane de euro pe care le derulăm cu instituţiile financiare internaţionale. Lista noastră este lungă şi este o oportunitate istorică pentru România să aibă la dispoziţie un asemenea buget pentru dezvoltare - de 80 de miliarde de euro. Mi-ar place ca după aceşti 80 de miliarde de euro să vedem autostrăzile, infrastructura feroviară, şcolile, infrastructura spitalicească şi tot ceea ce înseamnă consolidarea economiei româneşti, a mediului de afaceri dezvoltate. Aici, efortul este unul conjugat", a susținut ministrul Marcel Boloș. (Foto: Crișan Andreescu)

