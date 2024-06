Drăgușin, reacție după înfrângerea în fața Belgiei: Nu cred că ne va demoraliza acest rezultat. Suntem încă pe primul loc

Radu Drăgușin a afirmat, sâmbătă seară, la finalul partidei cu Belgia, de la EURO 2024, pierdută cu 0-2, că este încrezător că ”tricolorii” nu vor fi demoralizați de această înfrângere în perspectiva ultimului meci din grupă, cel care va decide calificarea în optimile de finală. Trebuie menționat că Belgia este cea a treia cea mai bună echipă din lume.

”Am întâlnit un adversar de calibru, știam că au jucători care pot face diferența oricând. Nu știu ce ne-a lipsit, am avut ocazii, am reușit în a doua parte a jocului să ținem mingea la noi, să pasăm, dar până la urmă nu am dat gol. Și asta a contat, ei au fructificat mai bine ocaziile lor și ăsta a fost meciul.

E foarte greu să începi meciul așa de la 1-0 (pentru Belgia), se pare că astăzi ne-a lipsit ceva și nu am reușit să revenim. Dar am încredere în colegii mei în continuare. Nu cred că ne va demoraliza acest rezultat. Suntem încă pe primul loc, avem șanse și vom lupta în ultimul meci pentru totul sau nimic”, a spus Drăgușin la ProTV, citat de Agerpres.

Drăgușin: Avem un singur obiectiv, este realizabil

Drăgușin a reproșat liniei de fund a ”tricolorilor”, din care face parte, că nu a acordat mai multă încredere jucătorilor ofensivi.

”Cred că astăzi diferența s-a făcut în ultima treime. Puteam să dăm mai multă încredere noi, fundașii, dar în continuare vom merge la meciul cu Slovacia să demonstrăm că merităm să mergem mai departe.

Nu cred că ne vom demoraliza deloc. Noi avem un singur obiectiv, este realizabil și suntem hotărâți să îl facem. Dacă dădeam măcar un gol, la 1-1 meciul se deschidea și poate îi prindeam pe contraatac.

Pentru că ei aveau nevoie de victorie, dar asta este, mergem înainte. Avem cele mai mari șanse să ne calificăm în continuare”, a adăugat Radu Drăgușin.

Reprezentativa României a pierdut în fața selecționatei Belgiei, scor 2-0 (1-0), sâmbătă seara, la Koln, în Grupa E a Campionatului European din Germania.

În urma acestui rezultat, dar și după victoria Ucrainei în fața Slovaciei (2-1), situația din grupă ”tricolorilor” s-a complicat. fiind prima dată în istoria competiției când înainte de ultimul meci toate echipele au același punctaj. astfel că miercuri, de la ora 19:00, se decide calificarea în optimile de finale, când România va juca împotriva Slovaciei.

România se află pe primul loc în grupă, departajată de golaveraj (3-2), urmată de Belgia, cu 2-1 la golaveraj.

