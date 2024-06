Edi Iordănescu anunță că echipa României va scrie istorie, deși avem cea mai complicată grupă 

Edward Iordănescu spune că echipa națională are șansa de a scrie istorie și că poate trece de grupe.

"Situaţia în grupă este foarte complicată. E cea mai complicată grupă. E primul moment când ne vom uita şi la rezultate pentru că până acum ne-am uitat doar la jocul nostru. Eu vreau însă să reamintesc faptul că echipa asta a fost doi ani neînvinsă, iar azi a învins-o o forţă a Europei. Dar avem capacitatea să ne ridicăm pentru că am făcut-o de prea multe ori ca să nu o facem şi peste 4-5 zile. Referitor la limitele noastre, noi încercăm mereu să ne autodepăşim. Am încredere totală în grup şi sunt sigur că acesta are capacitatea să facă un joc bun în ultimul meci şi să scriem istorie pentru România. Suntem în grafic, chiar dacă suntem trişti", a afirmat tehnicianul.

România are nevoie de minimum un egal pentru a se califica





Iordănescu spune că a făcut doar schimbări ofensive.



"Va fi o provocare să ne recuperăm pentru că avem o zi în minus faţă de slovaci. Deci e nevoie de recuperare pentru că fără efort e foarte greu la nivelul acesta. După care vom juca pentru a ne califica. Tot ce va cere jocul vom încerca să reacţionăm, cum am făcut şi azi. Pentru că jucătorii pe care i-am introdus au fost exclusiv de profil ofensiv pentru a reintra în joc. Din păcate nu ne-a ieşit", a precizat selecţionerul.



Reamintim că naţionala României a fost învinsă de selecţionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cologne Stadium din Koln, în Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania.



Toate cele trei echipe din grupă au câte trei puncte şi totul se va decide în ultima etapă, pe 26 iunie, când vor avea loc meciurile Slovacia - România (Frankfurt, 19:00) şi Ucraina - Belgia (Stuttgart, 19:00). România este încă lider, cu 3-2 la golaveraj (urmată de Belgia, cu 2-1).

