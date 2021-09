Dosarul privind achiziţia de vaccinuri. Alexandru Nazare: I-am atras atenția lui Cîțu

Ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că l-a avertizat pe premierul Florin Cîțu că sunt cumpărate prea multe doze de vaccin pentru România.

„În toate ocaziile pe care le aveam, îi atrăgeam atenția lui Cîțu că este nevoie să stăm la o discuție despre diversele probleme. Din martie, n-am mai putut să am nicio întâlnire cu premierul, nu știu de ce. Erau de luat decizii pe spețe complicate, eu mi le argumentam pe ale mele și așteptam să discutăm. Nu-i răspundea la telefon nici președintelui PNL. Am folosit toate instrumentele pe care le aveam la îndemână ca să ridic problema achiziției vaccinurilor. Am luat cuvântul în ședințe de guvern, am sesizat Ministerul Sănătății. Noi, cei de la Finanțe, nu vedeam justificarea unui număr de 120 de milioane de doze de vaccin. Am cerut o strategie de valorificare. Am atras atenția că există posibilitatea de a face stoc din aceste doze. Toate aceste lucruri le-am transmis în scris. Am avut întâlniri cu cei din campania de vaccinare și le-am expus toate aceste probleme. Erau cheltuieli foarte mari, doar pentru vaccinuri.", a declarat Alexandru Nazare în emisiunea "Legile Puterii" de la Realitatea Plus.

Așexandru Nazare: Când am spus numărul de doze achiziționat de România, ceilalți au început să râdă

Alexandru Nazare susține că la o întâlnire cu alți miniștri de Finanțe ceilalți au râs de România când au auzit câte doze de vaccin anti-COVID sunt contractate.

"Din nefericire, toate aceste semnale n-au avut efectul scontat. Am fost la ECOFIN, în iunie, la Lisabona. Seara, după lucrări, am fost la masă și discutam cu alți 4 miniștrii de finanțe despre costurile ridicate cu achiziția vaccinurilor. Când am spus numărul de doze achiziționat de România, ceilalți au început să râdă. Au fost discuții în ședințe de guvern, ceilalți miniștrii știu poziția mea. Cîțu mi-a spus că am o poziție rigidă. Ministrul de Finanțe trebuie să atragă atenția asupra cheltuielilor inutile”,

„Au expirat 750.000 de doze doar până acum, dar expiră în fiecare lună. La un preț de 15 euro bucata, înseamnă aproape 11 milioane de euro. Ministerul Finanțelor a contestat achiziția suplimentară.”, a mai spus Nazare.