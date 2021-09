DNA, dosar privind achiziţia de vaccinuri. Bogdan Chirieac: Timp şi bani pierduţi. E foarte grav! Treaba DNA e alta

”Dosar pentru achiziția de vaccinuri, asta înseamnă timp și bani pierduți. Să fie foarte clar. Dar dacă crede cineva că a dat Pfizer șpagă să se vândă vaccinul, e profund greșit. Nu se întâmplă așa ceva, Pfizer nu își poate permite așa ceva. E exclus.

A doua chestie, distinsul domn director de la Unifarm e anchetat de nu știu când și nu e singurul pentru achiziția aia de măști FFP2. E foarte grav dacă DNA întreabă de ce s-a luat decizia, de ce s-au luat 18 milioane de doze de vaccin, sau 20 sau 50. Asta e foarte grav, Treaba DNA este să se vadă dacă s-a luat vreo șpagă acolo. Dar decizia politică este a Guvernului sau a Parlamentului. Că ei au luat decizia greșită, atunci eu și telespectatorii și mai ales cei care nu votează, luăm o decizie atunci când vom fi la urne. (...)

Referitor la pandemie, nu s-a pregătit nimeni. De unde vine pandemia? Păi hai să ne înțelegem. Până ieri, toată lumea se plângea că domnule... măsurile, dați masca jos, nu ne vaccinați, nu știu ce, nu știu cum. Acum, când s-a înfundat ATI-ul, că despre asta este vorba, spun domnule da ce ați făcut până acum”, a declarat Bogdan Chirieac.

DNA: ”A fost înregistrat un dosar despre achiziționare a vaccinurilor anti-COVID-19”

Ca răspuns la solicitările transmise de către reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Direcției Naționale Anticorupție este abilitat să vă comunice următoarele:

”Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă (“in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală. Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001”.

Vaccinurile au fost achiziționate de Comisia Europeană

Precizăm că vaccinurile au fost achiziționate de Comisia Europeană, României fiindu-i atribuit un anumit număr de doze. Modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri nu a fost stabilită de România, ci de Comisia Europeană pentru fiecare stat membru în parte.

Cel mai probabil, cererea a fost înregistrată de un antivaccinist, dovadă că nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. DNA doar dă curs unei solicitări, fără a avea practic ce investiga din moment ce nu România a cumpărat vaccinuri, ci Comisia Europeană.

Acest articol reprezintă o opinie.