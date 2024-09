„Donați, donați, 5 lei, 10 lei, cât vă lasă inima!” Revolutmania sau cerșetoria pe TikTok, până unde, până când?

"Mi s-a spart găleata de la fântână", "Am de plombat o carie, ajutați-mă, oameni buni", "Am rămas fără țigări", "Mai am nevoie de 2.000 de euro ca să mă operez", "Mâine trebuie să dau chiria, haideți să strângem 1.000 de lei împreună!" - sunt doar câteva dintre miile de scuze și motive cu care cei mai mulți fac apel la bunătatea oamenilor și adună bani în cont, separat în Revolut, pe lângă ce fac din donațiile pe TikTok. Dar pentru că aplicația oprește prea mult din suma strânsă din cadouri, mai nou e preferată varianta Revolut unde sumele, mici sau mari, intră fără probleme, instant și fără comisioane.

Unii strâng pentru lucrări dentare sau operații, altele pentru botox, extensii de păr, gene și unghii, alții pentru tatuaje, renovări, ca să-și repare gardul sau acoperișul, ca să-și cumpere cauciucuri de iarnă, hidrofor, panouri solare sau.. pur și simplu, ca să-și umple frigiderul. Eu personal am dat peste mulți pe TikTok care fac liveuri, cu contul de Revolut afișat pe ecran, pentru... ghiciți ce?! Țigări! Donați, donați, ca să am și eu ce fuma săptămâna asta! Sau ca să meargă la nuntă...

Alții... pentru operații estetice:

Nu puține sunt doamnele și domnișoarele care "se vând" și pe ele, din spusele lor, în schimbul a "ceva acolo pe Revolut". Unele chiar renunță treptat la haine și simulează un număr de streaptease în toată regula, pe live, în schimbul tap tap-urilor și trandafirilor virtuali. Ce nebunie, nu?

Cert este că fenomenul cerșetoriei digitale este în creștere în România. „Hai, donați, donați, donați!”, este mesajul oamenilor care caută o sursă suplimentară de finanțare pe TikTok. Costică este unul dintre cei mai cunoscuți. De multe ori nu face nimic, doar stă pe live, se uită la tv și sparge semințe, fumează și poate și să nu spună nimic că... donațiile curg. Personajul lui este atât de îndrăgit încât oamenii îi dau banii doar pentru că-l văd live, nici nu trebuie să spună că vrea sau că are nevoie de bani, primește oricum cadouri, monede și bani în Revolut.

Dacă ei pot, eu de ce n-aș putea?

Te poate fura mirajul banilor făcuți ușor, fără muncă? "Sunt la curent cu acest fenomen de foarte mult timp, mai pe la începutul anului eram mult mai activă, făceam și eu live-uri până mi-am dat seama că sunt consumatoare de energie și timp. Și evident că mă uitam și eu la multe astfel de persoane. Am văzut diverse cazuri în care, după ce donau, oamenii își cereau donațiile înapoi. Acum îi înțeleg într-o anumită măsură, până la urmă nu-i prost cel care cere, ci cel care dă. Când vezi că unora le merge treaba asta parcă te ațâță și pe tine, ajungi să te gândești: Dacă ei pot, eu de ce n-aș putea? Tentații mari, pericole mari!" spune Sabina Rusescu, vlogger atotprezent în online, inclusiv pe TikTok.

Dacă înainte cel care cerea donații făcea ceva pentru bani, inclusiv ghicea în cărți, cânta la cerere sau spunea un banc în schimbul sumelor, mai nou doar pun camera pe ei și... stau cu REC-ul pornit. Privesc în obiectiv, zâmbesc, se uită în gol de multe ori, fumează și scot două vorbe o dată pe oră. Sau doar atunci când spun "Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate!"

„Bani din mila Domnului” este descrierea live-ului unui alt internaut pe aplicația amintită. „Intrați și donați, donați!”, spune acesta. Ca la scurt timp după ce a deschis frigiderul lumea să observe, pe live, un raft plin cu băuturi răcoritoare la sticle de 0.33L și un bax de apă îmbogățită cu vitamine, o investiție deloc măruntă pentru cineva care pretinde că nu are ce pune pe masă.

Ce spune legea

Codul Penal stipulează clar la articolul 326 că cei care cerșesc pot ajunge în spatele gratiilor. „Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 ani”, se arată în lege. Tot în Codul Penal mai există un articol, 214 care se referă la „Exploatarea cerşetoriei”. În lege stă scris că „fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material (…) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Dar cât se aplică oare și în cazul cerșetoriei online? Vom vedea vreodată tiktokeri după gratii? Tare nu cred. Vorbim despre aceia care "operează la nivel înalt" și fac colectă de zeci de mii de euro, sume a căror evidență sigur n-o are nimeni în afară de... proprietarul contului. Până una alta, donați! 5 lei lângă alți 5 lei... se-adună. Dar din dar se face Rai, nu? Mai ales când Raiul cuiva înseamnă șuvițe la salon sau o geantă de firmă.

