Doliu în familia lui Ovidiu Haţegan. Tatăl său a murit

Conform sportarad.ro, tatăl centralului suferise un accident vascular cerebral în urmă cu o lună şi de atunci era internat.

Ovidiu Hațegan își ia rămas bun de la ambii părinți în decurs de trei ani și jumătate. Momentul în care arădeanul a aflat de decesul mamei sale, la pauza meciului de Nation League, Olanda – Germania (2-2), a rămas în memoria publică, după ce Van Dijk l-a îmbrățișat pe arbitrul care începuse să plângă.

"Am văzut că am două apeluri nepreluate, mi-am dat seama că ceva nu e în regula. Am sunat și am aflat ce s-a întâmplat. Am început să plâng, am vorbit cu Roberto Rosetti, mi-a zis că e alături de mine. M-a susținut, au contat foarte mult vorbele lui. Mi-a zis să intru pe teren și s-o fac pentru memoria mamei mele. Așa s-a întâmplat, știu cât de mândră era de mine”, a povestit Ovidiu Haţegan într-un interviu pentru UEFA, conform sursei citate.

Ovidiu Haţegan a făcut infarct la finalul lunii martie

"Ovidiu dorește să se refacă în liniște, să-și facă recuperarea ca la carte. Îi respectăm această decizie, să-și revină cu sănătatea. Sper să-l revedem pe teren. Este vorba de o decizie foarte personală, de sănătate, de viață, de familie.

Lucrurile sunt mult mai complexe. Nu vreau decât să-i urez sănătate și să ia cea mai bună decizie. UEFA vrea să facă un lot de elită pentru arbitrii VAR și ar putea reprezenta o opțiune. Ei au nevoie acolo de arbitri cu experiență internațională”, a spus Marius Avram, la ProSport.

Va mai arbitra Haţegan

”Hațegan este medic la bază. În urma unui antrenament, a simțit durere în zona pieptului, și-a dat seama singur că este un infarct, a ajuns la urgență la Arad de unde a fost trimis la noi. Suntem singurul institut care tratăm infarctul prin mijloace invazive. A venit în timp util, în primele două ore de la debut. Am reușit să îi facem o coronarografie și să îi punem un stent pe artera înfundată.

Este stabil din toate punctele de vedere. În ceea ce privește prognosticul, sunt cât se poate de optimist. Mortalitatea în infarct e undeva la 10% dacă nu ajungi în timp util la un laborator de coronarografie. Orice infarct poate duce la pierderea vieții.

Până la urmă, din punct de vedere medical, sunt convins că Hațegan va putea practica arbitrajul în continuare. Sperăm însă să fie asta și dorința lui. Tot ce spun acum, am acordul dânsului să transmit.

Acest stent menține acea arteră deschisă și permite trecerea sângelui și oxigenarea tuturor organelor și țesuturilor.

Din punctul nostru de vedere, mâine sau poimâine ar putea să plece din spital. Pe joi ar fi mai sigur. Reintegrarea se face treptat la nivel de săptămâni. Se recomandă chiar activitatea fizică intensă. Eu cred că Hațegan va putea să arbitreze din toamnă sau de anul viitor, dar repet, cu condiția să își mai dorească asta”, a declarat Dr. Luca Tudor, manager IBC Timișoara, la emisiunea Digi Sport Special.

