Djokovic, mai bun decât Alcaraz. S-au ”încălzit” înainte de US Open într-un meci de dublu, demonstrativ

Novak Djokovic, campionul de la JO 2024, a arătat încă o dată că este mai bun decât ibericul Carlos Alcaraz, chiar înainte de a începe ultimul turmeu de Grand Slam al anului, US Open, unde Djokovic are patru titluri, fiind campionul en-titre.

Cei doi au jucat într-un meci demonstrativ, care a constat într-un super tie-break, iar fiecare a făcut pereche cu o legendă a tenisului mondial, John McEnroe și Andre Agassi, astfel că pe teren se aflau patru jucători care împreună numărau 44 de titluri de Grand Slam: Novak Djokovic cu recordul său de 24 de trofee, Agassi cu 8, McEnroe cu 7 și Alcaraz cu 4.

Djokovic and McEnroe take a thriller 10-8 over Agassi and Alcaraz! pic.twitter.com/rkaVch0hXx