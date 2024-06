Din nou, Biblia are dreptate. A fost descoperit locul în care Dumnezeu și-a trimis Îngerul să ucidă 185.000 de militari / foto

Cercetătorii au descoperit o bază militară străveche care ar putea fi legată de o poveste biblică despre îngerii lui Dumnezeu care au respins un atac asupra Ierusalimului, scrie Daily Mail.

Povestea spune că în urmă cu aproximativ 2.700 de ani, Dumnezeu a trimis un înger mesager să lupte cu o armată de soldați asirieni care au venit să cucerească Țara Sfântă. Se spune că Îngerul Domnului a coborât asupra armatei invadatoare și a ucis 185.000 de soldați într-o singură noapte.

Până acum nu a existat nicio dovadă arheologică că bătălia - considerată de-a dreptul supranaturală - s-a întâmplat cu adevărat. În prezent, folosind tehnici moderne de cartografiere, arheologul Stephen Compton susține că a găsit mai multe dovezi că epica confruntare chiar s-a întâmplat.

Imperiul Asirian a existat între 1365 și 609 î.Hr., cu sute de ani înainte de Iisus Hristos.

Invazia Ierusalimului a fost condusă de regele imperiului, Sennaherib, care dorea să-și afirme dominația politică și economică asupra tuturor rutelor prin deșertul sirian care duceau la Marea Mediterană.

Cercetătorii descoperiseră anterior o scenă sculptată (n.r. vezi mai jos) în zidurile de piatră ale palatului regelui Sanherib, care sărbătoreau cucerirea Tel Lachish, un oraș aflat la 67,5 kilometri sud de Ierusalim. Sculpturile au arătat modul în care a fost amenajată baza militară, iar Compton le-a comparat cu fotografiile făcute în zonă în anii 1910.

El a observat o zonă care avea aceeași dimensiune și formă ca desenele de pe zidul palatului și astfel a descoperit ruine care conțineau rămășițele unui zid perimetral și cioburi de ceramică.

După ce a efectuat un studiu arheologic al sitului, Compton a stabilit că acesta a fost abandonat după invazia lui Sennaherib și că oamenii nu au mai locuit acolo de cel puțin 2.600 de ani.

Descoperirea a deschis calea cercetătorilor pentru a localiza alte situri militare similare în zonă și speră că va duce la descoperirea orașelor antice care au fost distruse de Imperiul Asirian.

În 2021, Compton a scris într-o postare pe X, care la vremea aceea se numea Twitter, în care a spus că a descoperit locația taberelor militare ale lui Sennaherib.

„Fiecare era un loc rotund la puțin peste o milă nord (n.r. 1,6 km.) de zidurile orașului vechi și fiecare purta același nume arab pe cel puțin o hartă timpurie, „Mudawwara”, a scris el.

Locația însemna, de asemenea, că era locul unde forțele lui Sennaherib și-au planificat atacul, deoarece se numea Khirbet al Mudawwara în arabă, adică „Ruinele taberei conducătorului invadator”.

Înainte ca Stephen Compton să descopere situl asirian, cercetătorii au mai găsit doar un alt loc de tabără militară antică în zonă.

Situl secundar a fost ocupat în timpul asediului roman al Ierusalimului, iar aspectul său a oferit cercetătorilor o modalitate de a compara configurația taberei sale militare cu cea a asirienilor.

„Bazele militare romane au fost întotdeauna dreptunghiulare, în timp ce aceasta era ovală, forma caracteristică a taberelor asiriene”, a scris Compton într-un comunicat de presă.

Metodele folosite de Compton pentru a găsi tabăra lui Sennaherib au dus la descoperirea altor tabere militare asiriene.

„În unele cazuri se folosesc taberele recent descoperite pentru a localiza amplasamentele orașelor antice despre care se știa că au fost asediate de asirieni, dar ale căror locații erau necunoscute sau incerte”, a scris Compton.

Trei povești biblice din cartea „Isaia, 37:36-38” „2 Regi, 19:35” și „2 Cronici, 32:21” au descris cum au fost uciși soldații asirieni în noaptea dinainte de a ataca Ierusalimul.

În toate povestirile, zeitatea israelită Iahve, a trimis un înger care a trecut prin tabără în timp ce soldații dormeau și i-a ucis toți.

Pasajul biblic 37:36-38 din cartea „Isaia” spune:

- 36. Şi a ieşit îngerul Domnului şi a bătut în tabăra Asiriei o sută şi cincizeci de mii; iar dimineaţa, la sculare, toţi erau morţi.

- 37. Atunci Sanherib, regele Asiriei, a ridicat tabăra şi a plecat şi s-a oprit la Ninive.

Îngerul Domnului - scris în ebraică ca malak Yahweh - se traduce prin mesager al Domnului și a fost trimis să protejeze Ierusalimul după ce conducătorul său, Ezechia, s-a rugat lui Dumnezeu săă-i ofere protecție.

Într-o altă povestire a atacului, o ciumă a luat viața soldatului asirian, în timp ce o versiune greacă susținea că soldații au fost lăsați fără apărare în luptă după ce șoarecii le-au invadat tabăra în timpul nopții și le-au roz coardele arcurilor și curelele de la scuturi.

După ce armata asiriană a fost învinsă, zona a rămas intactă până în anii 1930, când britanicii au transformat o porțiune într-un depozit de muniție pentru apărare.

În 1948, armata iordaniană a capturat zona de la britanici și a construit tranșee defensive în jurul perimetrului.

Situl și-a schimbat din nou proprietarii două decenii mai târziu, când parașutiștii israelieni au luptat pentru a prelua regiunea în timpul a ceea ce mai târziu a devenit cunoscut sub numele de Războiul de șase zile.

