Deschiderea anului universitar. Ministrul Predoiu: Respectul pentru lege şi faţă de semeni sunt valori care definesc o societate justă şi prosperă

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a transmis studenţilor, cu ocazia începerii anului universitar, că respectul pentru lege şi faţă de semeni sunt valori care definesc o societate justă şi prosperă. 'Este momentul în care tinerii noştri, voi, studenţii, aveţi oportunitatea de a vă dezvolta nu doar cunoştinţele, ci şi caracterul.

Educaţia serioasă, etica şi responsabilitatea sunt principii fundamentale pe care trebuie să le promovăm şi să le cultivăm în noi înşine. Respectul pentru lege şi faţă de semeni sunt valori care definesc o societate justă şi prosperă.

Încurajez cu tărie pe fiecare dintre voi să fie parte activă a comunităţii, să se implice în proiecte sociale şi să-şi asume responsabilitatea pentru binele comun', se arată în mesajul ministrului, transmis de MAI.

Potrivit lui Predoiu, prosperitatea şi libertatea unei naţiuni atârnă esenţial de calitatea educaţiei, iar educaţia universitară este domeniul de vârf al întregului sistem de învăţământ, domeniul excelenţei şi al performanţei.

'Sper ca toţi cei care astăzi păşesc pentru prima oară pragul universităţilor sau care îşi continuă studiile, profesorii şi formatorii lor să dobândească această conştiinţă a importanţei cruciale pe care studiul îl are pentru cariera lor şi pentru întreaga societate.

Prezentul este plin de provocări, lumea se află într-o accelerată şi profundă schimbare pe multiple planuri, iar educaţia joacă un rol fundamental în găsirea soluţiilor şi în asigurarea unui viitor mai bun', a evidenţiat Cătălin Predoiu.

El a adăugat că Academia de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza' ocupă un loc special între instituţiile de învăţământ superior, deoarece îi formează profesional şi moral pe cei care şi-au ales să conducă în viitor procesul de aplicare a legii şi protecţiei drepturilor cetăţenilor.

'Această misiune obligă de două ori mai mult, nu numai sub aspect tehnic - profesional, ci şi sub aspect etic şi moral, pentru că cei ce veghează la respectarea legii trebuie să fie ireproşabili sub aspect profesional şi moral.

Legea nu poate fi corect aplicată şi nu va dobândi respectul cuvenit al semenilor dacă cei care o aplică o fac greşit sau, chiar mai grav, o încalcă', a evidenţiat ministrul. Conform acestuia, din acest an, o serie de reforme se lansează în structurile MAI pentru a aborda cele mai urgente probleme şi vulnerabilităţi.

'O astfel de măsură este şi militarizarea Academiei de Poliţie, care va contribui la creşterea disciplinei şi a responsabilizării studenţilor, a educării lor cu severitate şi rigoare, pentru a deveni profesioniştii de mâine ai sistemului. Întreg sistemul MAI trebuie trecut prin filtrul unei analize şi modernizări pentru a fi readaptat provocărilor unei societăţi care s-a schimbat mult în ultimii ani, iar aceste schimbări vor continua accelerat, atât sub aspect tehnologic, cât şi al mentalităţilor, comportamentelor şi provocărilor la adresa legalităţii', a explicat Predoiu.

El a mai evidenţiat că studenţii Academiei de Poliţie trebuie echipaţi profesional şi moral cu acele cunoştinţe şi valori care să le permită asumarea şi rezolvarea misiunii de aplicare a legii în condiţiile dificile prezente şi cele viitoare.

'Acest obiectiv nu poate fi atins decât în condiţii de deplină integritate şi corectitudine a procesului de învăţământ, evaluare şi promovare, de care cadrele didactice şi conducerea Academiei sunt responsabile. Am încredere că aceste provocări şi obiective vor fi abordate şi asumate corespunzător de studenţii, profesorii şi conducerea Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza', a mai transmis se arată în încheierea mesajului.

