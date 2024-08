Deputatul Alexandru Muraru, la cea mai mare delegație de parlamentari din întreaga lume prezentă vreodată în Taiwan. Act de solidaritate fără precedent 

Deputatul Alexandru Muraru a avut o întâlnire cu vicepreședintele Republicii Taiwan, Hsiao Bi-khim. Au discutat teme strategice de interes comun.

La Summit, membrii IPAC au lansat Inițiativa 2758, angajându-se să adopte rezoluții în propriile parlamente pentru a respinge denaturarea de către Beijing a dreptului internațional cu privire la statutul Taiwanului.

”Membrii IPAC au condamnat ferm încercările Beijingului de a interveni în Summit-ul lor anual prin tactici de intimidare și presiune. Acest efort diplomatic global de a perturba Summit-ul IPAC urmează dezvăluirii de către Departamentul de Justiție al SUA în 2024 a unui atac cibernetic din 2021, sponsorizat de stat, asupra rețelei IPAC și a membrilor săi, inclusiv a reprezentanților IPAC România.

Aceste încercări evidențiază necesitatea de a ridica o umbrelă democratică nu numai asupra Taiwanului, ci și asupra tuturor democrațiilor care apără libertatea și valorile lumii libere. Rețeaua este hotărâtă să ne protejeze instituțiile și comunitățile de interferența străină și activitățile de represiune transnațională ale Republicii Populare Chineze.

În cadrul sesiunilor plenare ale summit-ului, s-au abordat teme critice, inclusiv represiunea transnațională și interferența în alegeri, precum și instabilitatea în strâmtoarea Taiwan, cu participarea președintelui Lai Ching Te. Aceste discuții au evidențiat importanța menținerii stabilității în regiune pentru securitatea internațională. În cadrul acestei reuniuni, președintele Republicii Taiwan a făcut un apel la unitate pentru democrație și a subliniat că acțiunile statelor partenere sunt dovada voinței comune de a lupta împotriva autoritarismului în expansiune.

Delegația a vizitat compania Advantech Co., un lider în domeniul tehnologiilor avansate, pentru a explora oportunități de colaborare în sectoare precum IT și semiconductori. Vizita a subliniat potențialul colaborării economice și tehnologice, aspecte de interes strategic pentru România” arată un comunicat de presă.

”Participarea la acest eveniment este o reafirmare a angajamentului nostru ferm pentru democrație, drepturile omului și statul de drept. Într-o lume din ce în ce mai polarizată, este vital ca democrațiile să colaboreze și să își susțină reciproc eforturile pentru menținerea unei ordini internaționale bazate pe reguli. Taiwanul, cu un Produs Intern Brut (PIB) de aproximativ 800 de miliarde de dolari și o populație de peste 23 de milioane de locuitori, reprezintă o putere economică majoră în Asia, excelând în sectoare precum IT și semiconductori. În comparație, România, cu un PIB de aproximativ 300 de miliarde de dolari și o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori, are oportunitatea de a colabora cu Taiwanul pentru a stimula dezvoltarea în domenii strategice. Astfel, parteneriatele cu Taiwanul pot contribui semnificativ la creșterea economică și la avansarea tehnologică a României, promovând în același timp valorile democratice și stabilitatea regională”, a declarat Alexandru Muraru.

Deputatul Alexandru Muraru a subliniat faptul că este importantă colaborarea diplomatică, economică și instituțională a României cu Taiwan-ul și oportunitatea deschiderii unui Birou economic și cultural al Taipei (Taipei Economic and Cultural Office) la București.

”România are nevoie să identifice oportunități semnificative și să deschidă canale de dialog și cooperare cu Taipei-ul. Trebuie să depășim, după 34 de ani, narațiunea moștenită din regimul comunist privind refuzul de a coopera cu această democrație tânără, avansată și prosperă. În prezent, 16 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Spania, au birouri economice și culturale în Taiwan. Chiar și Uniunea Europeană are un Birou European de Comerț și Industrie din Taipei (EBCT), care servește ca un canal important pentru interacțiunea dintre UE și Taiwan. Aceste reprezentanțe facilitează investiții importante, creează locuri de muncă și dezvoltă relații comerciale și tehnologice esențiale. Lipsa unei astfel de reprezentanțe în România ar putea conduce la un decalaj tehnologic și economic major, având în vedere poziția de lider a Taiwan-ului în industrii precum IT&C, semiconductori, farmaceutică și medicală. Mai mult, Taiwan este una din primele 10 democrații ale lumii cu standarde foarte ridicate de respectare a drepturilor omului, nivelul de democratizare și civilizație, care servesc astăzi ca modele la nivel global. În aceeași măsură, o reprezentanță românescă ar putea fi inițiată în interiorul politicii „o singură Chină”, fără a impune sau determina o schimbare a status-quo-ului. Astfel, oportunitatea deschiderii unui Birou economic și cultural al Taipei (Taipei Economic and Cultural Office) la București nu mai poate fi ignorată de autoritățile statului”, a mai declarat deputatul Alexandru Muraru.

Taiwan-ul este recunoscut ca una dintre cele mai consolidate democrații din lume, clasându-se în primele 10 state la nivel global în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a standardelor democratice. Acest aspect este esențial în contextul promovării unei ordini internaționale bazate pe reguli, stat de drept și respect pentru drepturile omului.

”Summitul de la Taipei a demonstrat solidaritatea globală și angajamentul comun de a sprijini Taiwan-ul în fața provocărilor regionale. Este esențial ca România să valorifice oportunitățile de cooperare cu Taiwan-ul, un partener valoros pentru dezvoltarea economică și tehnologică”, a concluzionat deputatul Alexandru Muraru.

IPAC este o coaliție internațională de parlamentari din diverse țări, care se concentrează pe probleme legate de China, inclusiv drepturile omului, securitatea și influența economică. Alianța își propune să coordoneze răspunsurile internaționale la provocările globale generate de politicile și acțiunile Chinei, promovând transparența, democrația și statul de drept. Summituri anterioare: Roma (2021), Washington DC (2022), Praga (2023).

