Dentistul italian, care a încercat să se vaccineze într-un braț din silicon, și-a făcut cu adevărat vaccinul

Guido Russo, dentistul în vârstă de 57 de ani care s-a prezentat la un centru de vaccinare din Biella cu un braț fals, a fost invitat la emisiunea "Non è l'arena", prezentată de Massimo Giletti, pentru a explica motivele gestului său. De asemenea, el a anunțat că a fost vaccinat a doua zi după incident.

„A fost o provocare”, a spus medicul, suspendat acum pentru că nu s-a vaccinat: „Mi-am dorit public, dar nu credeam că voi avea un asemenea public. Mi-am construit singur brațul fals cu silicon”, scrie Torino Today.

„Manifestarea mea era legată de faptul că nu am vrut să fac vaccinul. Nu sunt împotriva tuturor vaccinurilor, dar în ceea ce privește vaccinul anti-COVID, sunt împotriva lui", a spus dentistul.

El a continuat să vorbească despre cum i s-a schimbat viața: „Am o familie normală, un fiu care îmi va continua meseria, o soră avocat și o viață liniștită până acum câteva zile. Acum s-a schimbat. Definiția de anti-vaccinist este dificilă. Dacă ne referim la vaccinul anti-COVID, sunt împotriva lui, dar am făcut toate celelalte vaccinuri. Numai vara aceasta am făcut cinci. Am vrut să creez această situație pentru a-mi spune punctul de vedere”.

„Asistenta a înțeles imediat, a început să mă întrebe la ce mă gândeam. Nu știu la ce mă gândeam, i-am răspuns. Nu am vrut să fac mișto de ea, dar nu voiam vaccinul. Am semnat că nu vreau vaccinul și am plecat acasă. Nu este absolut deloc adevărat că am încercat să o conving să falsifice vaccinul”, adaugă medicul: „A doua zi după incident, chiar m-am vaccinat. Am făcut-o înainte de a afla că voi fi anchetat. Nu am făcut-o în acea zi pentru că am simțit că nu mi-am atins scopul cu mica mea provocare. E bine că am făcut-o”.

Coronavirus, bilanț România, 9 decembrie: Din 74 de pacienți decedați, 70 erau nevaccinați

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.032 de cazuri de COVID-19 și 74 de decese, din care două anterioare. Din cele 74 de decese, 70 au fost raportate la persoane nevaccinate.

Până joi au fost înregistrate 1.790.571 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.584 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Un număr de 1.709.702 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 32 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.