De la titluri mondiale, europene şi olimpice, la sărăcie. Federaţia de Gimnastică anunţă că nu are bani să meargă la Europene şi Mondialele din 2022

Acum, însă, situaţia este dramatică. Cu Larisa Iordache retrasă din cauza accidentărilor, şansele României la un nou titlu olimpic erau oricum minime în 2024, însă nimeni nu s-ar fi aşteptat ca Federaţia Română de Gimnastică să anunţe că nu are bani pentru a participa la mondiale şi europene.

Într-un mesaj publicat pe contul oficial de Facebook intitulat "Apel la solidaritate", FRG susţine că finanţarea de la Ministerul Sportului este în acest an cu 35% mai mică decât în 2021.



"Federaţia Română de Gimnastică este într-o situaţie critică în acest an competiţional, extrem de important pentru calificarea la JO de la Paris. Cu un buget foarte mic alocat de Ministerul Sportului pentru 2022, 4.850 mii lei, FRG nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele Europene (11-21.08) şi Campionatele Mondiale de gimnastică artistică (29.10-6.11, Liverpool), întreceri care reprezintă etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dar şi pentru deplasarea componenţilor lotului de gimnastică aerobică, în Statele Unite la Jocurile Mondiale (7-17.07, Birmingham). Suma alocată în acest an este mai mică cu 35% faţă de bugetul primit în 2021 (7.500 mii lei) în condiţiile în care anul trecut, din cauza pandemiei, multe dintre competiţiile internaţionale au fost anulate. FRG apreciază eforturile făcute de COSR şi MS, principalii finanţatori ai federaţiei, pentru susţinerea gimnasticii şi a înaintat cereri de finanţare celor două foruri, dar apelează, în acelaşi timp şi la donaţii naţionale şi internaţionale. Poţi dona direct (https://donatii.frgimnastica.com/donatii-pf.html), sau prin redirecţionare (https://donatii.frgimnastica.com/redirectionare-pf.html) pentru campionii de azi şi de mâine! Contribuţia ta va ajunge la cauza aleasă", se arată pe site-ul de socializare citat, conform Agerpres.

"Subfinanţare istorică"





Carmencita Constantin, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat că situaţia este una "gravă" şi că instituţia pe care o conduce se confruntă cu o "subfinanţare istorică".



"Suntem într-o situaţie total nefavorabilă, având în vedere situaţia care a fost şi războiul din Ucraina. Sunt în faţa noastră zeci de ONG-uri care ajută copii, care au cauze dureroase de sărăcie şi probleme sociale. Şi noi suntem într-o situaţie la fel de dureroasă, însă, pe domeniul nostru de activitate, confruntându-ne cu o subfinanţare istorică. Este singurul apel pe care îl facem - ne dorim ca lumea să încerce să vadă dacă rezonează. Nu cerem nimic altceva. Situaţia este gravă. Revenirea în elita gimnasticii mondiale nu se poate realiza fără participarea la competiţiile organizate de FIG. Iar în acest moment suntem în situaţia ca loturile României să nu-şi poată urma programul competiţional din cauza lipsei fondurilor", a spus Carmencita Constantin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News