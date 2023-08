Titi Aur, instructor de conducere defensivă, afirmă că e mai bine că România nu are o toleranţă privind consumul de alcool la volan, aşa cum se întâmplă în alte ţări, şi oferă şi un exemplu în acest sens.

"E bine că e zero, pentru că oricum nu se respectă. Vă daţi seama ce ar însemna ca în România să mai fie şi o mică toleranţă? Vă dau un singur exemplu. Am avut nişte lucrări la casa mea, am angajat o echipă. Unul dintre ei era cu alcoolul în sânge, nu se putea abţine. Eu le-am spus la un moment dat că nu e o problemă dacă beau o bere la masă.

Pe acesta l-am găsit mort de beat la ora 3-4. I-am bătut obrazul şi mi-a spus "ce vrei, nu m-ai lăsat să beau o bere? De la o bere m-am îmbătat". Normal că nu băuse doar o bere, băuse vodcă multă. Dar românul imediat găseşte justificare. Chiar dacă are mult alcool în sânge, spune că a băut o bere.

Şi când nu e voie deloc, tot se găsesc justificări, darămite să mai fie şi o toleranţă, de o bere...", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Ce alcoolemie ai dacă bei o bere

"Conținutul de alcool din bere variază în funcție de tipul și marca berii, dar în general, majoritatea berilor au un conținut de alcool între 4% și 6% alcool pe volum (ABV). Cu toate acestea, există beri care pot avea un conținut de alcool mai scăzut sau mai ridicat, în funcție de stilul și metoda de producție.

Dacă doriți să calculați aproximativ câtă alcoolemie ar putea rezulta din consumul de bere, trebuie să țineți cont de greutatea corporală, cantitatea de alcool consumată, intervalul de timp în care ați consumat și alți factori individuali. Oamenii procesează alcoolul în mod diferit, deci alcoolemia poate varia considerabil între persoane.

De asemenea, este important să aveți grijă și să nu consumați alcool înainte de a conduce sau de a efectua alte activități care necesită concentrare și coordonare, deoarece alcoolul poate afecta abilitățile motorii și judecata. Dacă doriți să știți cu exactitate cât de mult alcool poate afecta nivelul dvs. de alcoolemie, cel mai bine este să consultați un specialist în sănătate sau un calculator de alcoolemie online, ținând cont de toți factorii relevanți", spune Chat GPT.

Conform unui astfel de calculator de alcoolemie, un bărbat de 90 kg care a consumat o bere de 500 ml cu o concentraţie de 5% alcool în urmă cu doar o oră va avea o alcoolemie de 0,322%.

De reţinut este că "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica intre 0.20 si 0.50 g/l alcool pur în sânge reprezinta contraventie si este pedepsita cu 21-50 puncte amenda (calculat la valoarea punctului de amenda din 2018 inseamna intre 3045RON si 7250RON) precum si suspendarea permisului pentru 180 de zile".

