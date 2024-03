Danielle Collins, noua campioană de la Miami Open, cel mai important trofeu al carierei

Danielle Collins (locul 53 WTA) a câștigat turneul WTA 1.000 Miami Open, după ce a învins-o în două seturi, scor 7-5, 6-3, pe kazaka Elena Rybakina, finalista de anul trecut.

Partida a durat 2 ore și 2 minute, iar pe parcursul turneul, Collins a cedat un singur set, în turul inaugural, cu Bernarda Pera și a făcut ”victime” de renume, între care Ekaterina Alexandrova (locul 16 WTA), Sorana Cîrstea (locul 24 WTA) sau Caroline Garcia (locul 27 WTA).

Pentru americanca în vârstă de 30 de ani, acest trofeu este cel mai important din carieră, mai ales că este anul în care și-a și anunțat retragerea din circuitul profesionist.

În urma acestei victorii, Danielle Collins va urca până pe locul 22 în ierarhia mondială, în clasamentul care va fi publicat pe 1 aprilie, unde ce mai bună poziție a avut-o în 11 iulie 2022, locul 7.

"I used to beg my dad to take me here and he said, 'You can go when you play in the tournament.'"



Danielle Collins just WON the tournament!#MiamiOpen pic.twitter.com/s2bN4gvGIV