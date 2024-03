Irina Begu, finală de la primul turneu al revenirii

Irina Begu (33 de ani, locul 126 WTA) s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 125 de la Antalya (Turcia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins-o pe nipona Moyuka Uchijima cu 7-5, 6-2 în penultimul act.



Sportiva din România, pornită în turneu ca a patra favorită, s-a impus după două ore de joc.

Seems like waiting to start the season till she was fully healthy, and on clay, was the right choice as Begu keeps playing great and gets the win today to make the final in Antalya. Irina Begu defeated Moyuka Uchijima 7-5, 6-2.



She will face Jessica Bouzas Manerio if the final. pic.twitter.com/tkpenm6GFi