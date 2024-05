Joe Biden și Donald Trump sunt de acord cu două dezbateri televizate în direct

După luni de speculații cu privire la desfășurarea dezbaterilor prezidențiale, postul american de televiziune CNN a anunțat că o dezbatere în prime-time va avea loc la sediul său global din Atlanta, pe 27 iunie, la ora 21.00.

Dezbaterea CNN din iunie este mult mai devreme în ciclul electoral decât a dictat tradiția. Ea va fi moderată de gazdele CNN Dana Bash și Jake Tapper. Nu va exista o audiență în direct.

ABC va găzdui o a doua dezbatere, programată pentru 10 septembrie, cu puțin mai puțin de două luni înainte de alegerile din 5 noiembrie.

De săptămâni întregi, fostul președinte Trump a folosit rețelele de socializare și mitingurile pentru a-l determina pe președintele Biden să participe la o dezbatere.

"Oricând. Oriunde. Oricum", a declarat în repetate rânduri fostul președinte Trump.

"Donald Trump a pierdut două dezbateri în fața mea în 2020"

Pe fondul speculațiilor cu privire la faptul că președintele Biden ar fi pregătit să se expună la presiunea și pericolul unei dezbateri în direct, președintele a folosit un interviu la sfârșitul lunii aprilie pentru a confirma că ar fi "fericit" să o facă.

"Mă bucur să am o dezbatere cu el", a spus Biden. "Eu sunt, undeva. Nu știu când", a declarat el pentru Howard Stern, gazda postului de radio SiriusFM.

Această dezvăluire a provocat conversații pe canale secundare între personalul din cele două campanii pentru a se pune de acord asupra unui format.

Dezbaterile nu vor avea 'comisie de dezbateri prezidențiale', cum se face în mod tradițional.

Echipa lui Biden a insistat ca cele două dezbateri să nu includă o audiență în direct, o măsură cu care se pare că echipa lui Trump a fost de acord.

Cu o oră înainte ca CNN să anunțe că va găzdui prima dezbatere, președintele Biden a publicat un clip pe X în care își confirmă disponibilitatea de a participa.

"Donald Trump a pierdut două dezbateri în fața mea în 2020. De atunci, el nu s-a prezentat la nicio dezbatere", a declarat Joe Biden.

"Acum se comportă ca și cum ar vrea să dezbată din nou. Ei bine, fă-mi ziua mai bună, amice. O voi face chiar de două ori. Așa că hai să alegem zilele, Donald”, a afirmat cu încredere actualul președinte.

Într-o glumă la adresa procesului judiciar al lui Donald Trump din New York, care nu are loc miercurea, Joe Biden a adăugat: "Am auzit că sunteți liber miercurea".

"Nu poate lega două propoziții împreună"

Donald Trump a răspuns cu o declarație lungă pe propria platformă de socializare, Truth Social.

"Joe Biden este cel mai RĂU debater cu care m-am confruntat vreodată - Nu poate lega două propoziții împreună! Joe este, de asemenea, cel mai RĂU președinte din istoria Statelor Unite, de departe", a spus el.

"Este timpul pentru o dezbatere pentru ca el să poată explica poporului american politica sa extrem de distructivă de deschidere a frontierelor, noile și ridicolele mandate EV, inflația zdrobitoare, impozitele mari și politica sa externă cu adevărat SLABĂ care permite lumii să «ia foc»", a continuat Trump.

Fostul președinte a continuat: „Sunt pregătit și dispus să dezbat cu Joe Biden în cele două zile propuse în iunie și septembrie. Aș recomanda cu tărie mai mult de două dezbateri și, în scopul entuziasmului, un loc foarte mare, deși se presupune că lui Biden îi este frică de mulțimi - Asta doar pentru că nu le primește. Spuneți-mi doar când, voi fi acolo".

Confruntările din vară și din toamnă promit să fie ocazii de box-office cu un pericol electoral uriaș pentru ambii candidați, conform Sky News.

