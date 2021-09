Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, consideră că expunerea directă a Europei la compania imobiliară chineză Evergrande, aflată în dificultate, ar fi "limitată", relatează CNBC. Declarația vine într-un moment în care piețele bursiere globale sunt în alertă din cauza datoriilor masive ale Evergrande.

Investitorii se tem că Evergrande, al cărei preț al acțiunilor s-a prăbușit în ultimele luni, nu va face față la o serie de plăți de obligațiuni în această săptămână. Compania este profund interconectată cu economia chineză, iar multe instituții financiare sunt expuse la dezvoltatorul aflat în criză de lichidități. Experții de pe piață spun că o criză de lichiditate tot mai profundă la Evergrande ar putea face valuri în întreaga economie mondială, dar consideră că problema va fi probabil controlată de guvernul chinez și nu se așteaptă să declanșeze o contagiune iminentă.

***

Profesorul Mircea Coşea a explicat ce efecte ar putea avea această criză asupra Europei şi a României

Totodată, Mircea Coşea a spus dacă şi ţara noastră s-ar putea confrunta cu o criză în domeniul imobiliar, în contextul în care sunt foarte multe proiecte în dezvoltare însă potenţialii cumpărători au probleme din ce în ce mai mari cu banii.

"În ceea ce priveşte China, situaţia nu este atât de sumbră pe cât pare, pentru că, prin modelul pe care l-a adoptat, adică un mix între comunism şi capitalism, China a beneficiat de anumite lucruri: a menţinut o rată a Yuan-ului, a făcut ce a vrut pe piaţa de capital, în interior a promovat anumite măsuri de liberalizare, dar iată că, uneori, capitalismul are şi nişte lucruri proaste, nişte crize pe care China nu le-a putut manageria.

Ce se întâmplă acum în China trebuie să fie analizat cu mare atenţie, pentru că dacă se mişcă ceva în China, toată lumea are de suferit. Ponderea enormă pe care o are această societate atât în domeniul imobiliar cât şi auto şi asigurări, ramificaţiile pe care le are în întreaga lume, pot aduce anumite perturbări şi pe piaţa imobiliară, pe piaţa monetară din Europa, dar mai puţin pe cea din SUA.

Problema importantă este aceea că, deocamdată, statul chinez nu reuşeşte să reglementeze această criză. Impresia generală pe care o dau cei mai mulţi analişti era că în momentul unor astfel de situaţii statul va interveni, va pompa numerar, va face orice e posibil numai ca să nu se întâmple astfel de situaţii. Dar iată că, în momentul de faţă, China nu poate să facă aşa ceva; este într-o criză de energie, producţia scade, exporturile scad şi trebuie să ne aşteptăm la nişte reduceri ale ritmurilor de creştere în China şi nişte probleme de lichiditate pe ansamblul economiei chineze.

Deocamdată, eu nu cred că noi vom avea în România vreo reacţie la ceea ce se întâmplă în China, pentru că noi suntem o ţară unică în Europa care aplicăm ad litteram, indicaţiile pe care le primim de la administraţia Biden: şi anume nicio relaţie cu China. Nu avem nicio relaţie economică, am eliminat orice investiţie, deci suntem rupţi de ceea ce se întâmplă în China. Însă indirect, prin impactul pe care economia chineză îl are asupra întregii economii mondiale, am putea avea şi noi de suferit prin nişte scumpiri ale materiilor prime, unele probleme ale creditării în plan european, am putea avea anumite efecte secundare prin faptul că această criză a energiei din China, destul de complicată, va reduce exporturile şi comenzile pe care statele occidentale, mai ales Germania, le fac în China, iar Germania are asemenea relaţii bilaterale în Europa, în sensul că şi noi primim comenzi pentru industria auto de la Germania.

Deocamdată nu am niciun fel de grijă dar, în general, tot ceea ce se întâmplă în China trebuie să fie analizat cu atenţie, pentru că impactul este atât de mare încât el se va resimţi peste tot", a explicat Mircea Coşea.

Criză imobiliară şi în România? Iată ce spune Mircea Coşea

"În România nu cred, deocamdată, că o să avem o criză la nivelul celei din China, deşi ţara noastră intră într-o perioadă foarte dificilă. În următoarele şase luni cel puţin se va reduce foarte mult ceea ce înseamnă apetitul pentru investiţii în care intră şi construcţia/achiziţionarea de locuinţe. Este o reacţie a creşterii cheltuielilor la nivel de societate şi la nivel de individ; vorbim despre energie şi celelalte scumpiri, plus o reacţie a pandemiei care a devenit acum extrem de dramatică şi în mod sigur vom avea închideri de activităţi în anumite sectoare, deci apetitul pentru investiţii la nivel imobiliar, după părerea mea, nu va fi atât de important în viitoarele luni", a spus profesorul Mircea Coşea.