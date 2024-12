Cum să îți calculezi cifra de destin. Numerologul Romeo Popescu: În 2025 vom fi toți testați. Cifra de destin cea mai instabilă, ca o mașină de Formula 1 pe străzile din București

Romeo Popescu a explicat și acest lucru în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă?” cu Răzvan Dumitrescu. Să luăm un exemplu.

Dacă un om care e născut pe 25.04.1981, se adună toate numerele din data de naștere și ne va da 30. 3 plus 0 este egal trei, deci cifra de destin a persoanei respective este 3.

„Cifra de destin este despre a face și în ce direcție ar fi bine să ne îndreptăm, nu ne definește caracteristicile. Anul 2025 va fi un an de vibrație universală 9. Vom fi toți testați, indiferent de cifra de destin pe care o avem. Se va face un bilanț, o sinteză, o analiză din 2017 și până azi cu anumite praguri. Pentru fiecare, indiferent de profesii avem. Foarte multe evenimente indiferent de cifrele de destin se vor întoarce din 2017 să fie rezolvate dacă au rămas nerezolvate. Te va uimi pentru că tu ai crezut că ceva s-a terminat în 2017 spre exemplu, sau 2018, 2019 etc., dar acel ceva revine în 2025. Ele se întorc pentru a fi rezolvate și vin și pun presiune pe fiecare dintre noi. Deci trebuie să ne așteptăm la evenimente din trecut. 2025 ne va aduce pe toți la un alt nivel de manifestare, diferit față de anii trecuți. Vom vedea viața diferit, vor exista schimbări totale. Unii dintre noi ne vom poziționa mai sus, alții vom fi jos și vom avea o stare de disperare de a ieși din groapă”, explică Romeo Popescu.

Iată și ce ne așteaptă în 2025 în funcție de cifra e destin

Destinul 1: Are ocazia să inițieze diferite proiecte transformaționaliste. E un destin ce se simte foarte bine în acest an universal care va începe în 2025. 1 și 9 sunt cifre de foc. Vrei să începi, să faci lucruri. Vor fi luni și zone în care vei fi fulminant. Vei avea o stare de a face lucrurile rapid. Oamenii te vor percepe greu. Câteodată e bine să știi că acțiunea e bună, dar să vezi ușa să nu intri prin perete. Deci e nevoie de analiză.

Destinul 2: Vine pe o zonă de confuzie, de nehotărâre și parcă e într-un sens giratoriu. În 2024 ar fi trebuit să aibă un an magistral, dar resursele pe care le-a adus în interiorul său, material, emoțional, le va folosi în 2025. Dacă 2025 îl va găsi fără resurse va fi un an plin de confuzie în care e posibil să nu avanseze deloc.

Destinul 3: Se simte foarte bine, e al doilea destin favorizat din 2025. Sunt multe oportunități din punct de vedere profesional, afectiv emoțional și financiar. E bine dacă ești destin 3 să profiți de toate oportunitățile.

Destinul 4: Nu va avea un an bun. Toate lucrurile se vor întâmpla în funcție de cât de pregătit, mental, emoțional. Atunci va găsi oportunitățile să se descurce în 2025. În cazul în care îl găsește nepregătit el se va învârti în cerc. Cam ca la 2 doar că destinul 2 are ce să aleagă, el nu. Destinul 4 să fie foarte atent la zona profesională. Zona sentimentală merge prost și ea

Destinul 5: Este cel ma instabil din anul 2025. E ca o mașină de Formula 1 pe străzile din București. Cu cât se va agita mai tare să se bage având o forță majoră cu atât va avea un an dificil cu oscilații. Recomandarea e să înțeleagă că e un an magic și să se ocupe mai mult de călătorii și de relația cu el însuși.

Destinul 6: Are un an interesant. Va merge cu oglinda după el. Toate i se vor oglindi în funcție de cum este el. Va fi un an de succes dacă relația cu el însuși este una corectă. Trebuie să funcționezi în energia ta și nu vei avea piedici. Ai grijă la bani pentru că în funcție de stările tale de spirit poți pierde bani și nu puțini.

Destinul 7: Un an de propulsare foarte mare, el va sări în alte medii. De exemplu la muncă vei avea șanse de avansare, să ajungi în alte poziții ce țin de pregătirea ta și de examenele pe care le vei da. Ai șansa să îți dezvolți afacerile, dar nu vei avea timp de amor și vor exista reproșuri din partea partenerului și familiei. Există risc de despărțire.

Destinul 8: Vine pe o forță interesantă. 2024 a fost an universal 8, dar nu s-a simțit prea bine chiar dacă era anul lui. A învățat însă multe lucruri. În 2025 ai grijă însă la acte și la chestiunile legale. Focusul să fie aici. Nici tu nu vei avea timp de amor, dar vor veni bani din „spate”. Contracte, readucerea în prim plan a unor colaborări din trecut etc.

Destinul 9: Ești în pole position, cel mai avantajat. Cade pe o triadă, cea a lui 6 care îți cere să fii cunoscător pe trei direcții: Claritate în familie, financiară și profesională. Vei fi aruncat de Univers în vocația ta din punct de vedere profesional. Dacă nu ești pe vocație vei pierde vremea să o găsești. Ești favorizat să te așezi în relațiile care sunt pozitive, nu compromisuri. Riscul aici e să te desparți sau să divorțezi de persoana care nu e pentru tine sau unde ai relații toxice.

