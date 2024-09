Aceștia subliniază importanța inițiativelor comunitare, precum Via Transilvanica, în reîntoarcerea românilor în zonele rurale și schimbarea percepției externe asupra României.

În cadrul emisiunii „România are nevoie de tine, implică-te!”, Claudia Puiu și Alin Ușeriu au discutat despre reîntoarcerea românilor din diaspora către zona rurală. Moderatorul Bogdan Bolojan a întrebat dacă această tendință va continua, având în vedere atracția persistentei orașelor, unde oportunitățile de angajare sunt mai accesibile.

"Am spus că vin din România și am auzit că au spus: 'Ce păcat!'



"Românii din diaspora au nevoie în continuare de acele semne, obiceiuri, tradiții, acele lucruri cu care au plecat în suflet. Au plecat cu ceva, bagajele lor sunt impresionante, pline de cultură generală, de tot felul de cunoștințe care le servesc enorm în străinătate. Așa cum spunea Alin, despre opinia străinilor față de români, atunci când aud că suntem români: acum este mult mai bine și poate că o parte din această atitudine pozitivă a străinilor există și pentru că Alin a făcut ceva, ceva magnific.

Acum 20 de ani, când am ajuns în Franța, trebuia să conferențiez. Am vorbit pe o temă care îmi place foarte mult, Limitările drepturilor omului, în franceză, cu un accent un pic spre spaniolă. După ce am terminat conferința, m-au întrebat de unde vin și am spus „Vin din România, sunt româncă". Două persoane, la trei scaune distanță, am auzit că au spus „Ce păcat!”. În momentul acela mi-am adunat tot avântul și am început să povestesc ce înseamnă România, ce bagaj avem noi din România. Mi-a fost foarte greu.

"Românul tot ce face, face pentru el, pentru familie și pentru poporul lui"



"De 20 de ani am făcut acest antrenament și acest exercițiu. Nu doar eu, toți românii din diaspora sunt adevărați maratoniști ai promovării României, pentru că trebuie să dovedim, acolo unde mergem, că România nu este acea parte negativă a umanității. Implicarea civică există din partea diasporei în foarte multe domenii, mai ales în educație și cultură, și această promovare a României. Românul este acel fanion, acel turn de control. El este acolo ca să se promoveze pe sine, iar în primul rând, tot ce face, face pentru el, pentru familie și pentru poporul lui. Dacă noi nu demonstrăm valoarea noastră și că suntem buni, nimeni nu o va face. Nimeni nu a venit acolo unde suntem să ne ajute și să arate frumusețea României prin mijloacele și resursele de care statul român dispune.

A venit Via Transilvanica și este foarte bine că avem Via Transilvanica în străinătate. Nu cred că cineva din diaspora nu cunoaște Via Transilvanica”, a povestit Claudia Puiu, președinta Centrului Franco-Român din Bordeaux.

"Eu cred că nu este român care să nu fi simțit o presiune"



"Doamne! Eu cred că nu există român care să fi ajuns în străinătate, fie chiar și doar ca turist, și să nu fi simțit o presiune. Chiar dacă nu au avut neapărat un resentiment față de mine, totuși, simțeam o oarecare mirare atunci când îi întâlneam.

Eu cred că Via Transilvanica a fost un proiect bine încheiat, și tocmai de aceea, mi se pare foarte important că în patru ani și jumătate, din 2018 până în 2022, am reușit să terminăm acest proiect.

Nu este un panaceu universal pentru toate problemele noastre din România, dar a fost primul proiect major, după știința mea, care nu a folosit frica. Nu am strigat „hoții”, „corupții”, „război”, „pandemie” ca să adunăm fonduri. Am spus: „Hai să arătăm frumusețea României!”, „Hai să ne unim și să facem asta mai simplu!”. Și ne-a reușit foarte bine.

"Am fost alungați"



"Noi am fost alungați, părerea mea, din această țară. S-a făcut de foarte multe ori totul ca noi să părăsim țara. Asta nu mai este un secret pentru nimeni. Și dacă s-a făcut acest lucru, acum trebuie să se facă totul pentru ca noi să ne întoarcem. Nu ajunge doar Via Transilvanica, dar eu cred că oameni ca Claudia și alții ca ea pot să desțelenească puțin acest câmp, chiar și metaforic.

Acum sunt foarte mulți oameni care se întorc în zona rurală, chiar dacă au trăit înainte la oraș, pentru că această legătură cu pământul, cu apa, cu natura și cu strămoșii lor le face bine. Fără să folosim un patriotism excesiv sau un naționalism care, după părerea mea, nu se potrivește”, a explicat Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News