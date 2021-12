Cum calculezi CÂTĂ mașină îți permiți, raportat la veniturile familiei. Trei condiții esențiale înainte de a face achiziția

La fiecare un autoturism nou înmatriculat avem trei mașini vechi înmatriculate, în cele mai multe cazuri second hand, rulate și importate din străinătate, a arătat economistul Iancu Guda, la Digi24. El a punctat că România este în topul țărilor europene din perspectiva ponderii autoturismelor cu vechime mai mare de 10 ani de la momentul fabricației. Ponderea, în țara noastră, în acest context, este de 77%, mult peste media europeană, de 41%. Am depășit și Bulgaria, care are o situație apropiată de media europeană. Țările care stau cel mai bine la acest capitol sunt Danemarca, Luxemburg, Belgia, unde mai puțin de un sfert dintre mașinile aflate în circulație au peste 10 ani de la fabricare.

Doar 11% din mașinile înmatriculate în România sunt Euro 6, adică fabricate după 2014, conform sursei citate. 12% sunt în Euro 5, fabricate între 2009 și 2014. 50% dintre mașinile aflate în circulație în țara noastră sunt Euro 3 și Euro 4, dintre care Euro 3 reprezintă 20%. Cele mai periculoase mașini sunt cele din categoria Euro 1, care reprezintă 11% din mașinile care circulă în România, același procent cu mașinile nou-înregistrate.

”În România avem prea multe mașini, prea vechi, o infrastructură proastă și o situație financiară care nu justifică aceste achiziții” a spus economistul, la Digi24.

În acest context, economistul vine în ajutorul șoferilor, cu sfaturi despre calcule, pentru a vedea dacă le trebuie o mașină, dar și ”câtă” mașină își permit.

CALCUL: Câtă mașină îți permiți și condițiile obligatorii înainte de a face pasul decisiv

La Digi24, astăzi, Iancu Guda a explicat, pe scurt, condițiile pentru a-ți cumpăra o mașină.

- Prima condiție este să ai nevoie de o mașină. Dacă mergi mai puțin de 1000 de kilometri pe lună, nu ai nevoie de o mașină personală. Este mai avantajos pentru tine să circuli în sistem taxi. O mie de kilometri pe lună reprezintă pragul minim care indică faptul că chiar ai nevoie de o mașină, conform economistului.

- A doua condiție este să-ți permiți o mașină. ”În primul rând, trebuie să-ți cumperi o mașină al cărei preț este egal cu veniturile anuale ale familiei, -10% dacă o cumperi cu banii jos sau -20% dacă o cumperi pe credit și mai scazi 5% pentru fiecare copil. Ai venituri anuale de 20.000 de euro pe familie, vrei să cumperi o mașină pe credit, ai doi copii? Scazi -20%, -10%, deci rămâi cu 14.000 de euro, maxim.

Dacă-ți cumperi o mașină pe credit, e important să ai rata lunară de maximum 10% din veniturile familiei. Prețul mașinii nu trebuie să depășească 10% din avuția familiei, adică tot ce ai acumulat minus datorii. Vrei să conduci o mașină de 100.000 de euro? Foarte bine, dacă ai acumulat 1 milion de euro. Dar câți vedem în România cu mașini de 100.000 de euro luate pe credit, dar care stau în garsoniere sau apartamente cu două camere, aflate la un preț mai mic decât mașina?

- Al treilea punct: dacă cumperi o mașină pe credit, jumătate să fie credit, jumătate să fie cash. Sunt foarte multe explicații psihologice. Când cumperi cu o sumă consistentă cash, jumătate din prețul mașinii, cu banii jos, ești mai atent la detalii, îi simți. Ai economisit, ai făcut un efort.

Deci trebuie să fim atenți la cele trei repere: să avem nevoie, să ne permitem și jumătate să fie pe credit, jumătate cash” a subliniat economistul, la Digi24.