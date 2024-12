Cum au sărbătorit românii Ziua Națională. Reportaj DC News

Astăzi, circa 2.500 de militari au defilat în piața Arcului de Triumf pentru a sărbători Ziua Națională.

Frigul nu i-a oprit pe curioșii de toate vârstele să asiste la defilarea soldaților și la expoziția tehnicii militare. Anul acesta, evenimentul a început cu o oră mai devreme pentru a le lăsa oamenilor timp pentru propriul lor gest patriotic - votul!

Cum vi s-a părut anul acesta la parada de 1 Decembrie?

"Am onoarea să vă salut! În primul rând, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Am participat - doar ce s-a încheiat parada dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, 1 Decembrie. Ca în fiecare an este o activitate dragă nouă, cea mai importantă activitate din an. O pregătim foarte intens. Această sărbătoare de astăzi este despre noi, despre români, despre România, despre unitate. Suntem foarte mândri și onorați să putem să prezentăm tehnica și să ne prezentăm în fața voastră astăzi", spune căpitanul-comandor Silviu Constantineanu, comandant secund al Fregatei Regina Maria.

Ce le transmiteți oamenilor astăzi, în această zi importantă?

"Cred că trebuie să apreciem și să rămânem permanent cu amintirea înaintașilor noștri, atât în suflet, cât și în gând. Nu trebuie să uităm niciodată jertfa acestora, nu trebuie să uităm niciodată faptul că fără sacrificiul acestora nu puteam să participăm astăzi la această activitate și nu puteam să vorbim despre România care este astăzi", adaugă căpitanul-comandor Silviu Constantineanu.

Ascultă mai multe în reportajul DC News:

