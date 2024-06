Cum arată cel mai scump tablou furat vreodată /foto în articol

"The Concert", de Johannes Vermeer este capodopera furată care a captivat lumea artei, rămânând cel mai valoros obiect de artă dispărut, potrivit artnet.

Pictat în jurul anului 1665, "The Concert" înfățișează o scenă intimă: o femeie la clavecin (instrument muzical la care sunetele se obțin prin ciupirea coardelor de către un dispozitiv acționat de clape), un bărbat cântând la lăută și o altă femeie stând în picioare. Luxul și rafinamentul acestei scene ne introduc în lumea opulentă a elitei din acea vreme. Vermeer surprinde o atmosferă atât de captivantă, încât te face să te întrebi ce melodie ar putea cânta.

Tabloul a fost descoperit pentru prima dată în 1780, la mai mult de 100 de ani de la crearea lui, și a fost achiziționat de renumita colecționară Isabella Stewart Gardner în 1892, pentru suma de 5.000 de dolari. Gardner a expus lucrarea în muzeul ei din Boston, unde a rămas până la jaful spectaculos din 1990.

În dimineața zilei de 18 martie 1990, câțiva hoți deghizați în polițiști locali au pătruns în muzeu și au furat 13 opere de artă, printre care și "The Concert". Cu o valoare a pagubelor totale estimată la 500 de milioane de dolari, acest jaf rămâne cel mai mare din istoria artei. Hoții au legat paznicii cu bandă adezivă și au petrecut 81 de minute în muzeu furând capodoperele, unele fiind tăiate în mod brutal din rame.

James "Whitey" Bulger, un cunoscut șef mafiot, a fost principalul suspect în cauză, dar nu a recunoscut niciodată învinuirea adusă. În ciuda investigațiilor, numele celor responsabili rămân un mister. FBI-ul a declarat în 2013 că a elucidat misterul, dar detaliile nu au fost făcute niciodată publice.

În 2021, povestea acestui jaf a fost redată într-o miniserie de succes pe Netflix, "This Is a Robbery". De-a lungul anilor, valoarea "The Concert" a crescut exponențial, ajungând la 250 de milioane de dolari, ceea ce îl face cel mai valoros obiect furat din lume. Muzeul Gardner oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care să ducă la recuperarea operelor dispărute.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News