Cum a ajuns Gabriel din Drumul Taberei mâna dreaptă a lui Donald Trump

Puțini știu că mâna dreaptă a lui Donald Trump, președintele SUA, este chiar un român. Este vorba despre Gabriel Constantin, un tânăr din Drumul Taberei care a ajuns CEO la Trump International. Acesta a povestit în cadrul emisiunii Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea de la Antena 3 CNN cum a ajuns să fie omul pe care actualul președinte SUA se bazează în zona de business.

Tânărul român a plecat în străinătate în urmă cu 20 de ani, iar povestea lui de succes a pornit din Drumul Taberei, acolo unde a copilărit.

"În timpul vacanței îmi aduc aminte că plecam acasă de la 8:00, dacă îmi era foame veneam să mănânc ceva, dacă nu mă întorceam când se lăsa soarele. Aveam 3 lei mereu în pantof ca să îmi iau o înghețată la cornet. Îmi aduc aminte că îmi lăsau părinții două chibrituri. Unul dacă se rupea după aia gata, mâncai mâncarea rece", a povestit Gabriel Constantin despre copilăria sa în România, amintindu-și că iubea foarte mult fotbalul și scrima.

Foto: Captură video Antena 3 CNN

Tânărul spune că deși are amintiri frumoase din România erau și lucruri care nu îi plăceau, făcând referire la perioada comunismului.

"O chestie care nu mi-a plăcut niciodată este "nu putem să vorbim despre asta, nu putem să vorbim despre asta", mereu m-a deranjat. Și chiar dacă eram foarte mic, tot mă deranja că nu putem să facem asta, nu avem voie să ne uităm la televizor, nu ai voie să ai video... Îmi plăceau bananele și îmi aduc aminte că am stat la coadă o zi și o noapte pentru banane. Veneau verzi și era un risc dacă se coc sau nu se coc. Pentru că nu le aveam cred că îmi plăceau atât de mult", își mai amintește românul.

Prima dată a mers la spălat de vase în Irlanda

Încă din copilărie i s-ar fi născut ideea de a evada, dar pasul mare l-a făcut abia la 22 de ani, după ce a murit tatăl său. Prima oară a mers în Irlanda, iar la primul job spăla vase la un hotel, în paralel acordând și antrenamente de scrimă

"Nu mă gândeam niciodată la jobul ăla că este de spălat vase. Eu mă gândeam că nu pot să fac bani de ajuns cu scrima și îmi mai trebuia un pic de venit. Întotdeauna mi-a plăcut industria asta de mâncare și băutură, iar spălatul de vase e de unde începi în mâncare și băutură, nu? Acela a fost primul servici. Și tot nu mi-au ajuns banii și până la urmă am mai găsit un servici - să servesc, și după aia noaptea am găsit un prieten acolo care punea covoare și am încercat și eu. Când am văzut că noaptea la pus covoare am făcut mai mulți bani decât la spălat vase m-am lăsat de spălat vase și după aia ziua munceam la restaurant și noaptea puneam covoare, iar seara mă duceam la scrimă, deci le făceam pe toate amestecate", a povestit Garbriel.

Foto: Captură video Antena 3 CNN

Visul american

Pe atunci America era doar un vis, devenit realitate mai târziu. Acolo a început cariera lui în domeniul ospitalității. Primul job din SUA a fost în New Orleans, la Hotelul Intercontinental, unde a stat trei ani.

"Acolo mi-am întâlnit soția, acolo am început să îmi fac prieteni și să mă dezvolt în SUA. Primele trei luni le-am trăit cu copilul în hotel, într-o cameră. Nu am crezut că mă va iubi vreodată...", a spus acesta.

Într-o zi însă telefonul i-a sunat din Miami. Atunci a început colaborarea cu una dintre cele mai bogate și influente familii din lume - familia Trump. Gabriel Constantin a fost omul-cheie în deschiderea și renovarea unei dintre cele mai luxoase proprietăți.

"Ne ajutau să selectăm și farfuriile, furculițele, foarte implicați. Negociau contractele. Nu am lucrat niciodată cu patroni așa de implicați care să pună umărul la lucru așa, ei sunt primii. Erau acolo de dimineață, veneau primii și plecau ultimii", a spus Gabriel despre familia Trump.

Ulterior tânărul a primit alte sarcini din partea familiei Trump, din ce în ce mai importante. A reușit să facă dintr-o clădire lăsată în paragină din Washington D.C. un hotel luxos care a adus profituri uriașe încă de la deschidere. Apoi telefonul a sunat din nou, de această dată de partea cealaltă a liniei era chiar Eric Trump, fiul lui Donald Trump. A primit o nouă clădire importantă în Chicago și a ajuns în cele din urmă să trăiască viața la care a visat mereu, fiind acum Directorul Trump International Hotel & Tower Chicago.

