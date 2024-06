Cultura de porumb, compromisă din cauza secetei. Fermier: Nu mai avem nicio șansă. Statul trebuie să vină cu un ajutor

"Cultura de porumb este compromisă, la această oră. Nu mai avem nicio șansă. Noi avem prinși în Planul Național Strategic 381 de milioane, care vor merge către Fondul de Risc, plus 3% care ni s-au oprit în 2023 din toată subvenţia APIA, plus ce va urma în 2024. Adică s-ar putea să găsim soluţia în care să putem despăgubim oamenii, nu doar cum s-a despăgubit până acum - aproape o sumă infimă, de nu s-a rezolvat nimic.

Domnul ministru al Agriculturii a promis că va ajunge până la 4.000 de lei, adică este o sumă cu care să îţi recuperezi măcar investiţia. Nu avem nevoie de niciun câştig, dar să nu intrăm în faliment! Noi asta ştim să facem de zeci de an, suntem producători de hrană în România. Nu este vina noastră că este secetă, că sunt calamităţi naturale. Trebuie să vină şi statul cu ceva în ajutorul nostru", a spus Ștefan Muscă, la Antena 3.

"Eu cred că va fi un an agricol foarte bun"

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, spunea, la sfârșitul lunii mai, că va fi un an agricol foarte bun, chiar dacă sunt anumite zone afectate de secetă.

”Eu cred că va fi un an agricol foarte bun din ceea ce am văzut prin deplasările în ţară pe care le-am avut. Sunt anumite zone afectate de secetă şi deja am discutat în zona Buzău, o parte din Galaţi şi Vrancea, unde sunt suprafeţe calamitate, pentru că au fost zone în care nu s-a irigat. (...) Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri, pentru că aşa trebuie să alocăm în perioada în care fermierii o duc greu şi pe perioada de secetă, dar, în rest, în ţară, culturile sunt foarte bune. Nu cred că sunt calamitate mai mult de 200.000 de hectare din cele aproape şapte milioane de hectare însămânţate, culturi de toamnă şi de primăvară”, declara atunci ministrul, potrivit Agerpres.

