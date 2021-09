”Criza lui Iohannis”. Adrian Năstase: Perspectivele sunt și mai rele

„Așa cum am prefigurat, s-a ajuns într-o criză politică, economică și socială profundă. Perspectivele sunt încă și mai rele. Sărăcia, amplificată de creșterile de tarife sau de prețuri, devalorizarea leului (probabil mai mare în realitate decât cea anunțată), restricțiile sanitare de după congresele PNL și USR vor determina mari nemulțumiri sociale. Chiar dacă românii sunt foarte „rezilienți”.

Clasa politică este scindată, societatea românească și-a pierdut capacitatea de empatie și de solidaritate. Partidele parlamentare sunt incapabile să construiască formule de consens.

Instituția Președintelui a fost concepută în Constituția noastră tocmai pentru a interveni în astfel de situații. Cu o singură condiție – să-și prezerve credibilitatea necesară pentru a funcționa ca mediator. Din păcate, intervențiile partizane ale lui Iohannis fac aproape imposibilă o astfel de misiune. Calificarea unor partide ca fiind toxice sau extremiste, modul în care a intervenit pentru realizarea „guvernului său”, a „parlamentului său”, a „magistraților săi”, etc., nu-i permite acum să intervină eficient. Sigur, prin intermediul unor presiuni, el încearcă să peticească cabinetul Cîțu, dar va fi greu să reziste această căruță până în 2024”, a scris pe blogul său Adrian Năstase.

„Probabil că ar fi necesare alegeri anticipate dar îmi e greu să cred că se va ajunge la o astfel de „resetare” a jocului. Așa incât unii vor alege resemnarea, alții revolta”, a conchis Adrian Năstase în cadrul materialului de pe blogul său, intitulat „Criza lui Iohannis”.

Cabinetul Cîțu este vizat de o moțiune de cenzură depusă de USR PLUS și AUR, motivată de demisia unui al doilea ministru USR PLUS, Stelian Ion. Totul a început de la „Anghel Saligny”, un proiect de 50 de miliarde lei prin care să se finanțeze proiecte locale. USR PLUS a spus că programul e o „hoție”. Ulterior, Florin Cîțu, premierul României, l-a revocat pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care l-a acuzat că „blochează modernizarea României”. USR PLUS și-a retras sprijinul politic pentru premier și s-a aliat cu AUR să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Amintim că Florin Cîțu candidează pentru șefia PNL, contracandidat fiind Ludovic Orban.

Orban: PNL nu are nicio datorie față de președintele Iohannis. Dimpotrivă!

Amintim că Ludovic Orban, a declarat, recent, că PNL nu are nicio datorie față de președintele Klaus Iohannis. Liderul PNL a mai spus că cei din echipa lui Florin Cîțu au pierdut în el un prieten, pe care l-ar fi putut avea tot restul vieții, „dacă aveau un pic de obraz”.

„Eu cred că PNL nu are nicio datorie față de președintele Iohannis. Dimpotrivă! Eu am convingerea că președintele PNL trebuie să fie ales de membrii PNL, cu mintea lor, cu gândirea lor, și cu sufletul lor. Eu cred că președintele PNL trebuie să fie îndatorat și legitimitatea lui să se bazeze doar pe votul dumneavoastră, marea oaste a PNL. Și vă asigur, în același timp, că după ce voi câștiga, va fi același parteneriat de succes cu președintele României, așa cum a fost în cei toți patru ani de zile cât am fost președintele PNL și am câștigat aproape toate bătăliile pe care le-am dus”, a spus Orban, la Dâmbovița.