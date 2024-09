Este vorba despre cererile tot mai mari de transfer ale elevilor spre Colegiul Ortodox ”Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca - ciclu gimnazial, primar, dar și la clasele pregătitoare, care nu pot fi onorate din cauză că spațiul de școlarizare a devenit neîncăpător.

Să contribuim la educația copiilor!

Pr. lect. univ. dr Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox ”Mitropolitul Nicolae Colan”, a explicat, într-un interviu în exclusivitate pentru DC News, necesitatea găsirii unui nou corp de clădire și a lansat un apel către oamenii de bine de a contribui la acest demers educațional esențial!

DC News: Care este situația cu spațiul de școlarizare de la Colegiului Ortodox ”Mitropolitul Nicolae Colan”?

”În ultimii ani ne-am confruntat cu o criză de spații, deși am intrat într-un amplu program de reabilitare, cu una dintre clădirile noastre care ne este dată în comodat de către administrația locală. Suntem foarte recunoscători pentru lucrul acesta, doar că trendul școlii, în ultimii ani, a fost de creștere a populației școlare atât de mult, încât am devenit incapabili de a gestiona logistic lucrurile. În momentul de față avem 1068 de elevi, în condițiile în care am avut la secretariat înregistrate 117 cereri de transfer spre școala noastră și 50 de dosare de la clasele pregătitoare au fost respinse, întrucât nu am avut spațiu de școlarizare, iată, pentru încă două clase”, a spus Pr. lect.univ.dr Liviu Vidican Manci.

DC News: Care este apelul dumneavoastră? Cum veți soluționa situația numărului mare de cereri pentru școala dumneavoastră?

”Intenționăm să organizăm o campanie de strângere de fonduri”

”Am zis să nu stăm cu mâinile în sân. Noi știm că municipalitatea se preocupă să aducă noi spații. Noi suntem o școală sub dublă jurisdicție și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte și Mitropolit Andrei intenționăm să organizăm o campanie de strângere de fonduri pe un termen mediu sau lung până se vor aduna suficiente fonduri pentru a achiziționa o clădire pe care o vom găsi în zona semicentrală a Clujului sau chiar centrală, de ce nu. Dorim să o transformăm într-o clădire potrivită pentru școlarizarea elevilor. Cea mai mare presiune pe care cred că o simt multe dintre școlile Clujului este pe zona de ciclu primar.

Este păcat ca, în momentul în care avem o cerere atât de mare de înscrieri la școala noastră, noi să închidem ușa, deoarece suntem incapabili să oferim spații de învățare potrivite. Când spun spații de învățare potrivite evit a mă gândi că un spațiu de învățare este un beci sau un demisol cu lumină artificială de la prima oră a dimineții și până la ultima oră de plecare a copiilor. Acesta este motorul care ne împinge, să facem un pas în față”, a declarat Pr. lect.univ.dr Liviu Vidican Manci.

Apel către oamenii de bine!

”Este firesc să punem mână de la mână și să contribuim la educația copiilor, care își doresc tipul de educație pe care noi îl oferim în școala noastră. Cred că, împreună cu oameni de bine, din mediul de business și noi, oamenii de rând, care pot dona orice sumă de bani, vom reuși să împlinim și gândul acesta. Menționez că prin intermediul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vom face acest demers. Va fi un cont, un subcont al Arhiepiscopiei. Din partea Arhiepiscopiei vom conduce acest proiect”, a mai spus, pentru DC News, Pr. lect.univ.dr Liviu Vidican Manci.

Amintim faptul că, în 2023 a avut loc inaugurarea noului sediu al Colegiului Ortodox ”Mitropolitul Nicolae Colan” - ciclul gimnazial, prin care s-a modernizat și extins capacitatea clădirii, unde numărul elevilor care învață acolo a crescut de la 276 la 400 elevi. Dar iată că nu este de ajuns, având în vedere fluxul de transfer al elevilor tot mai mare spre Colegiul Colegiul Ortodox ”Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca!

”Orice lucru bun nu se poate definitiva decât cu dăruire totală”

”Orice lucru bun nu se poate definitiva decât cu dăruire totală. […] Elevii și studenții să învețe cu cumințenie pentru a se contura viitorul lor. Noi, oamenii maturi, să muncim cu hărnicie ca să câștigăm și toți creștinii să ne rugăm lui Dumnezeu, să mergem la biserică, să facem fapte bune, să iubim pe cei din jurul nostru, dacă vrem să ajungem în Rai”, spunea în 2023, ÎPS Andrei Andreicuț, la inaugurarea modernizării școlii pentru ciclul gimnazial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News