Cristian Cioacă, eliberat. Ce spune mama Elodiei Ghinescu

Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, s-a declarat revoltată că fostul ginere, Cristian Cioacă, a fost eliberat din închisoare, potrivit Adevărul.

Cristian Cioacă a ispășit 9 ani de pedeapsă cu închisoare, după ce a fost acuzat de uciderea soției sale, Elodia, deși cadavrul acesteia nu a fost găsit.

„Nu trebuia instanţa să-i dea drumul deoarece a săvârşit o faptă deosebit de gravă, mai ales arzând şi cadavrul. Este strigător la cer! Nu se poate aşa ceva, el trebuia să îşi ispăşească pedeapsa. Mai ales că are să ne dea două miliarde şi jumătate daune. Şi mie, şi fiului meu şi băiatului, lui Patrick (n.r: fiul Elodiei și al fostului polițist)“, a spus mama Elodiei pentru Observator.

Mama Elodiei a căutat în zadar să afle ce s-a întâmplat cu fiica sa, dar nu a găsit răspunsuri.

„Mi-a omorât fiica şi i-a batjocorit cadavrul. Merita o pedeapsă mult mai mare. Mi-am pierdut copilul din cauza lui. A fost totul premeditat, merita o pedeapsă pe viaţă sau cel puţin 25 de ani de închisoare. Pentru mine e un coşmar care nu se mai termină. Nu am un mormânt, o cruce, unde să-mi plâng copilul. Nu ştiu unde este Elodia. Dacă ar fi găsită şi am putea să o îngropăm, ne-ar mai alina puţin suferinţa. Este îngrozitor, mai ales că ştim că nu o vom mai vedea niciodată pe Elodia!”, spunea femeia, pentru Adevărul, în anul 2014, atunci când fostul ginere a fost condamnat la închisoare.

Cristian Cioacă a fost condamnat iniţial la 22 de ani de închisoare pentru uciderea soției sale. Ulterior, în anul 2014, Curtea de Apel Piteşti i-a diminuat pedeapsa la 15 ani şi opt luni de închisoare. Din aceștia, fostul polițist a executat doar 9 ani.

Cristian Cioacă a fost eliberat, ieri, 22 august 2023.

