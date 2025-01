Crin Antonescu, anunţ de ultimă oră: Declar acordul privind candidatura mea ca fiind suspendat

Crin Antonescu anunţă că e nemulţumit de modul în care partidele pro-europene au abordat tema alegerilor prezidenţiale, dar şi de faptul că unii lideri politici au părut nehotărâţi în susţinerea sa la viitoarele alegeri.

"În mod unilateral, eu, candidatul, consider acordul cu privire la această candidatură suspendat. Ce înseamnă asta? Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat propunerea, am asumat această candidatură, şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Nu retrag această candidatură, nu dau înapoi. Mi-am asumat cu tot ce înseamnă ea. Sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt.

Ce am constatat este că cealaltă parte a acordului, cei 4 lideri politici care au făcut propunerea şi au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv, îl consider suspendat, până când domniilor lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă au alte opţiuni", a declarat Crin Antonescu la Digi 24.

Crin Antonescu a explicat cum s-a ajuns la acord, dar şi ce l-a nemulţumit

"Pe scurt, ce s-a întâmplat. Dânşii au făcut propunerea, eu am acceptat-o. Le-am spus de atunci că, dacă mai au consultări de făcut în partid să le facă şi apoi să anunţăm. Dânşii au spus că nu, că au calitatea de lideri politici să angajeze acest lucru şi este urgent. Am înţeles urgenţa, am acceptat urgenţa. De asta s-a legat o discuţie şi privitoare la o dată cât mai rapidă a alegerilor prezidenţiale. Cât mai rapid posibil, respectând condiţiile din lege. Asta e discuţia noastră din 22 decembrie. Atunci le-am spus că alegerile trebuie să aibă loc cât mai repede.

Între timp, am constatat 2 lucruri care mă fac să consider acordul suspendat. Nu avem o dată a alegerilor, şi nu înţeleg de ce. Dacă în 6 decembrie CCR a decis anularea alegerilor şi implicit repetarea lor, de a doua zi, de când a apărut în Monitorul Oficial decizia, Guvernul în exerciţiu atunci, ar fi trebuit să dea cea mai apropiată dată a alegerilor prezidenţiale. Suntem pe 4 ianuarie 2025 şi nu avem încă data. S-au vehiculat nişte date, dar nu s-au concretizat. Avem un nou Guvern, au fost câteva şedinţe, s-a vorbit despre fixarea datei alegerilor şi nu o avem. Din punctul meu de vedere, este greu de explicat şi greu de acceptat pentru opinia publică.

Al doilea motiv e următorul. Eu am intrat imediat în bătălia electorală, am acceptat, ştiam ce înseamnă să fiu candidat. Eu am intrat în bătălia asta, nu mă tem de ea, ştiam că nu e o armată pregătită în spatele meu, că trebuie să mă duc singur sub focul inamic. Dar mi se pare inacceptabil ca după o săptămână, două, să văd oameni din partidele care şi-au declarat susţinerea pentru candidatura mea cum declară public că nu ştiu, că să vadă, că mai au nişte şedinţe.

Domnilor, pe unii vă cunosc de 30 de ani. Ştiu că sunteţi oameni serioşi. Cred că trebuie să vă mai gândiţi. Suspendăm acordul. Gândiţi-vă bine, faceţi-vă şedinţe, ce aveţi de făcut, stabiliţi o dată a alegerilor, de preferat cât mai repede. Dacă vă menţineţi opţiunea pentru candidatura mea, ştiţi unde mă găsiţi. Şi o să mă gândesc şi eu mai bine atunci şi o să dau un răspuns.

Nu se poate să mergem aşa, să nu avem o dată a alegerilor, să nu ştim care e candidatul, iar un om să iasă la bătaie sub calitatea de candidat. Bătăliile nu mă deranjează, nu dau înapoi, sunt dispus să fiu candidat susţinut de coaliţie, nu pentru coaliţie", a declarat Crin Antonescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News