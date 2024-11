Constanța, hub regional în servicii de sănătate. Silviu Coșa scoate asul din mânecă: Domeniul care a atras 40 de milioane de euro în doar un an

Silviu Coșa, candidat al PNL Constanța pentru Senat, până de curând prefect, a vorbit despre domeniul sănătății din Constanța.

„Capacitatea spitalicească a Constanței trebuie dimensionată și pentru cei 300.000 de turiști pe care îi aveți în plus în fiecare zi în perioada de vară”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

„Îndrăznesc să spun că ar fi foarte simplu dacă ar fi doar atât. Constanța acționează ca un hub regional în domeniul serviciilor de sănătate întrucât oferă anumite servicii de sănătate pe anumite specializări și celor din Tulcea sau din Ialomița, unde nu există nici personal, nici infrastructura necesară. Însă, efortul a existat din partea autorităților locale astfel încât trei unități medicale se află în diferite stadii de realizare, obținându-se și garantându-se deja finanțarea pentru ele. În materie de educație...”, a spus Coșa.

40 de milioane de euro, finanțări nerambursabile

„Aveți o universitate foarte bună, Ovidius din Constanța”, a intervenit Bogdan Chirieac.

„Este o universitate foarte bună și o universitate care a atras într-un an de zile peste 40 de milioane de euro în finanțări nerambursabile. Sunt foarte mândri cei care conduc universitatea respectivă și pe drept cuvânt. Noi am încercat la nivelul instituției prefectului împreună cu inspectoratul școlar județean încă din 2021 să avem acțiuni de promovare a învățământului dual pentru că în ceea ce privește învățământul dual aveam două mari probleme pe de o parte nu aveam infrastructură, pe de altă parte principalii beneficiari nu-și doreau această formă de învățământ. Copiii sau părinții considerau că este nu neapărat cea mai favorabilă opțiune, acesta legată de învățământul profesional dual, fără să cunoască cu adevărat ce înseamnă învățământul dual. Înseamnă o bursă din partea școlii, înseamnă o bursă din partea angajatorului care își asumă să fie tutorele clasei respective de învățământ profesional. Înseamnă posibilitatea posibilitatea de a învăța o meserie în trei ani de zile și dacă îți dorești mai mult înseamnă posibilitatea să continui cu bacalaureatul și chiar cu admiterea la o facultate.

Învățământ superior dual

În momentul de față există la nivelul Constanței 297 de copii care urmează o formă de învățământ profesional dual. De anul acesta, Universitatea Ovidius a realizat grupe pentru 300 de tineri care vor să urmeze învățământ superior dual și, în plus, există un consorțiu în care sunt cuprinse 40 de entități, agenți economici, unități de învățământ, inspectoratul școlar, instituția prefectului pentru care am semnat acel consorțiu în protocolul de constituire a acelui consorțiu, consorțiu care sub conducerea Universității Ovidius a obținut finanțare din PNRR pentru un campus destinat învățământului dual. Este un proces în curs de realizare și acolo ne așteptăm de la 300 de copii, până poate chiar 2000 de copii din punctul meu de vedere ar fi o țintă foarte, foarte ok cu 2000 de copii care să urmeze această formă de învățământ”, a conchis Coșa.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”DC Votez”.

Urmărește emisiunea completă aici:

Partidul Național Liberal- Filiala Constanța CMF 11240002

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News