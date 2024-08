Sigur, ne-am mirat și noi, așa cum a făcut și sus-numitul autor. Apoi am căutat rapid pe internet care-i treaba cu "ortodoxia" în box. Primul rezultat: "În sporturile de combat, cum ar fi boxul și MMA, poziția ortodoxă este aceea în care luptătorul își plasează piciorul stâng în față, apropiind astfel partea stângă de adversar".

Pare că, după principiul "noi vorbim, nu gândim" (adaptare după celebra replică a minerilor, în prezent titlul unei cărți scrise de Radu Paraschivescu), fostul vicepreședinte SOS "aruncă" zicerea și fuge (nu pentru mult timp, că textul a fost rectificat după aproximativ 30 de minute):

30 iulie, la 21:21:

"Foarte interesant. Pentru prima dată în istoria olimpiadelor, la transmisiile TV au început să menționeze religia fiecărui concurent. Intenția clară este cea de a creea competiții între religii, fază cheie premergătoare fazei declanșării unui război interetnic pe criterii religioase în Europa".

30 iulie, la 21:50, editare, se adaugă și:

"Rectificare: se pare că orthodox stance este poziția competitorului (cu piciorul și brațul stâng în față). Totuși, ciudat că nu am mai văzut afișate astfel de informații la televizarea unor meciuri de box până acum"

De ce e postura de box "ortodoxă"?

"Diferența principală între postura ortodoxă și cea de tip southpaw constă în poziționarea brațelor și a picioarelor în timpul meciului. În postura ortodoxă, piciorul stâng (de sprijin) este în față, iar piciorul și brațul drept sunt în spate.

Postura ortodoxă este stilul de box cel mai frecvent întâlnit, având în vedere că există pur și simplu mai multe persoane dreptace decât stângace — un detaliu interesant este că aproximativ 70-95% dintre oameni sunt dreptaci. În această postură, brațul stâng va fi cel de atac sau de ghidare, iar tu vei putea să te sprijini pe piciorul din spate pentru a lansa lovituri puternice cu brațul drept", se arată pe site-ul oficial al WBC.

De ce învățăcelul și-a depășit mentorul

O să atașăm câteva fragmente din comunicatele oficiale transmise de SOS (care, după înțelegerea comună, reprezintă punctul de vedere al Dianei Șoșoacă):

27.07.2024: "Părerea mea este că s-au autoexclus din umanitate prin căderea într-un hău din care nu-i mai poate exorciza nici cel mai abil și hristic sobor de preoți din toată lumea.

Punând în antiteză aceasta imagine diavolească cu imaginea icoanei ridicată deasupra Sodomei și Gomorei politice din Parlamentul European, veți înțelege mesajul transmis de unicul patriot creștin din acea încăpere care a reacționat la actul împotriva creației Divine și hăul apocaliptic în care ne aruncă Europa care nu mai este de mult civilizată și creștină, ci mizerabilă, decadentă, obscenă și diavolească".

31.07.2024: "Aveţi datoria să vă cereţi scuze pentru desacralizarea ofensatoare în cel mai înalt grad pe care Franţa a făcut-o la adresa lumii creştine. Iar dacă credeţi că o asemenea jignire va rămâne fără răspuns din partea creştinilor vă înşelaţi amarnic.

Conştiinţa credincioşilor se trezeşte, iar blasfemia nu va rămâne fără reacţie. O să vedeţi cum, prin vocile care mai au curajul să vorbească, afrontul adus creştinismului la Jocurile Olimpice se va transforma în catalizatorul conştiinţelor".

1.08.2024: "Fac apel către dumneavoastră să luați atitudine publică împotriva batjocoririi simbolurilor creștine la Jocurile Olimpice și să nu uitați că reprezentați, în funcțiile pe care le dețineți, un popor creștin și o istorie străveche care se împletește cu istoria creștinismului încă de la nașterea acestuia".

Mihai Rapcea, autorul zicerii de pe Facebook, a fost exclus din SOS la data de 25 februarie 2024: "Excluderea din partid a următorilor: Dumitru-Silvestru Șoșoacă (prim-vicepreședinte), Mihai Rapcea (vicepreședinte), Vasile Tivadar, Adrian Pinoșanu și Mustăciosu Silviana. În cazul excluderii lui Dumitru-Silvestru Șoșoacă, au fost 43 de voturi pentru și două abțineri, senatorul Diana Iovanovici Șoșoacă, președintele partidului, abținându-se de la vot", potrivit unui comunicat de presă al partidului SOS România.

Ne-am întrebat ce profesie mai are acum Mihai Rapcea și am aflat, de pe profilul de Linkedin, că este avocat în Baroul București. Bine, asta pe lângă profesia de soț la "Familia SRL", la care se pare că a renunțat după nici măcar un an.

Efectele dezinformării, prezentate de UE

"Dezinformarea a fost prezentă în comunicarea umană de la începuturile civilizației și de la crearea unor societăți organizate. Ceea ce s-a schimbat însă în ultimii ani este amploarea acestui fenomen și viteza cu care informațiile false sau înșelătoare pot ajunge la diferite categorii de public, vizate sau nevizate, prin intermediul platformelor de comunicare socială și al noilor tehnologii. Acest lucru poate cauza un prejudiciu public.

Comisia Europeană definește «dezinformarea» ca fiind «o serie de informații al căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat, care sunt create, prezentate și diseminate pentru a obține un câștig economic sau pentru a induce publicul în eroare în mod deliberat și care pot provoca un prejudiciu public». Un astfel de prejudiciu public include amenințări aduse proceselor democratice politice și de elaborare a politicilor, precum și protecției sănătății cetățenilor UE, mediului sau securității.

Potrivit definiției Comisiei, dezinformarea exclude publicitatea înșelătoare, raportarea erorilor, satira și parodia sau știrile și comentariile partizane identificate în mod clar ca atare. Spre deosebire de discursul de incitare la ură sau de materialele teroriste, de exemplu, informațiile false sau înșelătoare nu sunt ilegale în sine", se arată în Raportul special al Curții de Conturi Europene, "Dezinformarea care afectează UE: un fenomen sub supraveghere, dar nu încă sub control".

"Dezinformarea erodează încrederea în instituții, precum și în mass-media digitală și tradițională și are efecte nocive asupra democrațiilor noastre prin afectarea capacității cetățenilor de a lua decizii în cunoștință de cauză.

De asemenea, dezinformarea sprijină adesea idei și activități radicale și extremiste. Aceasta aduce atingere libertății de exprimare, care este un drept fundamental consacrat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (carta).

Libertatea de exprimare cuprinde respectarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă, precum și dreptul cetățenilor de a formula opinii și de a primi și a transmite informații și idei «fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere»", se mai arată într-o Comunicare a Comisiei Europene.

Și oamenii îl cred!

După o postare ca asta, oamenii rămân cu impresii. Efectul este unul devastator: Jocurile Olimpice sunt conduse de reptilieni, vor să impună o nouă ordine mondială etc. Doar câteva comentarii la postarea lui Mihai Rapcea:

În final, cineva observă că se vorbesc "prostii":

În 30 de minute (înainte de "later edit"), postarea a strâns de 59 de reacţii, după cum se arată și în istoricul editărilor.

59 de oameni care cred încă (sau nu) că Jocurile Olimpice "creează competiții între religii, fază cheie premergătoare fazei declanșării unui război interetnic pe criterii religioase în Europa".

Efectele dezinformării sunt atât de periculoase încât UE a scris un articol despre faptul că "Uniunea Europeană (n.r., NU) te obligă să mănânci insecte".

***

Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Lenuța Lăcrămioara Perijoc, sportiva care a abordat postura ortodoxă la Jocurile Olimpice, este "descoperită la Suceava de antrenorul Doru Iftime, având o ascensiune rapidă.

În 2022, a cucerit medalia mondială de argint, prima medalie a boxului feminin românesc la Mondiale după 2008, an în care Adriana Hosu a obținut argintul, iar Paraschiva Fetti, medalia de bronz.

Alături de Andrei Arădoaie, medaliat cu bronz la Europenele de seniori, Lăcrămioara Perijoc a fost desemnată de Federația Română de Box cea mai bună pugilistă a anului 2022".

