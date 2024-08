CONGRES PSD, 24 august: Cum votează social-democrații. Fiecare are cod QR individual. Lucian Romașcanu: Nu mai pierdem ore, ci câteva zeci de minute

Consiliul Politic Naţional al PSD a stabilit, vineri, detaliile organizatorice ale Congresului partidului care va avea loc sâmbătă, 24 august. De asemenea, s-a aprobat moţiunea lui Marcel Ciolacu pentru un nou mandat de preşedinte. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a arătat, pentru DC News, care sunt noutățile privind sistemul de vot electronic și cum se va desfășura.

Cod QR individual, aplicație pe telefonul mobil, vot secretizat

”Așa cum s-a decis în Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat va exista un vot electronic, pe telefonul mobil, prin scanarea unui cod QR individual, secretizat. Deci, votul este secretizat, nu se știe ce și cine, ce votează. Procesul de vot este estimat să dureze undeva la 20-30 de minute, cu aflarea rezultatelor. Acest fapt înseamnă economie de ore, față de sistemul anterior. Toți delegații vor primi, în baza mandatului de delegat, acest cod QR.

La momentul la care se va pregăti votul, vor scana codul QR, vor intra în aplicație și vor putea alege ”pentru”, ”contra”, ”abținere”. Și după 20-30 de minute este un proces de centralizare electronic al voturilor, extrem de rapid, pentru că este fără intervenție umană și vom ști exact câte voturi pentru fiecare moțiune.

”Nu mai pierdem ore, ci câteva zeci de minute”

Este o aplicație dezvoltată intern de către Partidul Social Democrat. Este o adaptare la etapa curentă de dezvoltare tehnologică și a unui proces electoral de partid. Și este normal să facem acest lucru pentru că este o ușurare, dar și o eficientizare a procesului de vot. Până la urmă, nu mai pierdem ore, ci câteva zeci de minute”, a declarat Lucian Romașcanu.

Propunerea lui Marcel Ciolacu, în situația în care se vor anunța candidaturi în timpul Congresului

Cu privire la ce preferințe au delegații PSD din țară, Lucian Romașcanu a spus: ”În acest moment, există doar o singură moțiune depusă, iar termenul de depunere a expirat. Conform declarațiilor domnului Marcel Ciolacu, în cazul în care vor fi dorințe de a candida a diverșilor colegi, în timpul Congresului, va exista opțiunea de a se accepta candidatura și în timpul Congresului”, a mai spus Lucian Romașcanu, pentru DC News.

Partidul Social Democrat se va reuni pe data de 24 august, într-un Congres ordinar pentru a-şi alege noua conducere şi a-şi desemna candidatul la alegerile prezidenţiale, a transmis, vineri, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. Amintim faptul că Marcel Ciolacu a anunțat, zilele trecute, membrii Partidului Social Democrat, despre decizia sa de a candida la alegerile prezidenţiale.

La Congres, Marcel Ciolacu va prezenta planul său pentru România

"Vă salut, sunt Marcel Ciolacu. După ce m-am consultat cu foarte mulţi dintre dumneavoastră am luat decizia să candidez la Preşedinţia României. Am vrut să aflaţi asta de la mine şi nu de la televizor, pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, aşa cum am arătat la toate alegerile din ultimii patru ani. Sunt sigur că împreună vom reuşi să recâştigăm Preşedinţia după 20 de ani", a spus Marcel Ciolacu colegilor de partid.

Mai mult, și-a anunţat colegii că la Congresul PSD, organizat sâmbătă, va prezenta planul său pentru România.



"Sper din toată inima să-mi acordaţi onoarea de a lupta în numele dumneavoastră şi al românilor pentru a câştiga alegerile prezidenţiale. România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Contez pe voi toţi şi vă aştept alături de campania noastră. Vă mulţumesc!", a mai zis Ciolacu. Vezi mai multe detalii aici!

