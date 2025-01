Condimentul care te ajută la digestie după ”abuzul” culinar de Revelion

Citește și - Mâncatul în exces din perioada sărbătorilor ne afectează creierul. Prof. dr. Vlad Ciurea, semnal de alarmă: Poate duce la accidente vasculare

Este vorba despre turmeric, cunoscut și sub denumirea de curcuma. Este un condiment utilizat mai ales în bucătăria asiatică, dar a ajuns la mare căutare și la noi. Pigmentul său galben colorează intens orice preparat culinar, oferindu-i o aromă unică.

Turmericul este un condiment cu numeroase proprietăți, printre care și stimularea digestiei. Cel mai adesea, turmericul se găsește sub formă de pulbere. Este un condiment extrem de apreciat.

Alte beneficii ale turmericului

Unii nutriționiști recomandă includerea turmericului în dietă deoarece, printre ale beneficii, scade stresul oxidativ și inflamația. Curcuminul, substanța activă din turmeric, este unul dintre cei mai puternici compuși antioxidanți și antiinflamatori. De asemenea, turmericul scade riscul de boli cardiovasculare și are proprietăți anti-cancer.

Protejează sănătatea creierului și îi ajută pe sportivi

Printre altele, poate reduce simptomele artritei și protejează sănătatea creierului. Totodată, unii sportivi susțin încă ajută la îmbunătățirea performanței atletice și recuperării post-antrenament, reducerea durerilor musculare și deteriorării țesutului muscular.

În plus, acesta scade stresul oxidativ indus de exercițiul fizic și poate ameliora funcția gastrointestinală la sportivi (4), notează Agerpres, care citează Suhett, Lara Gomes, et al. “Effects of Curcumin Supplementation on Sport and Physical Exercise: A Systematic Review.” Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 61, no. 6, 13 Apr. 2020, pp. 946–958, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32282223/, 10.1080/10408398.2020.1749025. Accessed 13 Jan. 2023.

Prin urmare, turmericul este un condiment care merită, cu siguranță, inclus în dietă, datorită beneficiilor sale potențiale. De menționat este că acesta nu înlocuiește un stil de viață echilibrată, nici medicamentele adecvate prescrise de medic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News