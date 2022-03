Rusia sărbătorește moartea din Ucraina. 200.000 de oameni îl aplaudă pe Putin care vorbește despre creștinism în ”operațiunea militară din Donbas” VIDEO

Un concert uriaș are loc la Moscova. Vladimir Putin este prezent.

Vladimir Putin continuă propaganda la Moscova, aplaudat de 200.000 de oameni (95.000 ar fi pe stadion, 100.000 în afara lui) într-un concert grandios, ce are loc pe un stadion. Pe un afiș din spatele președintelui rus scrie ”Pentru o lume fără nazim, pentru Rusia”.

Astăzi, în Rusia sunt organizate mai multe mitinguri-concerte, în sprijinul operațiunii speciale din Ucraina. Totodată, se celebrează anexarea Crimeei, fiind a opta aniversare. Participanții la concerte se vor pronunța în sprijinul Donbasului și al Armatei Ruse, despre care ei știu că organizează o ”operațiune militară” în Ucraina. ”Sărbătoarea” se va desfășura sub trei sloganuri generale: ”Pentru lume”, ”Pentru Rusia” și ”Pentru președinte” scrie kommersant.ru.

Jurnaliștii de la Kommersant mai scriu despre seria de ”evenimente ceremoniale”, ai căror participanți nu numai că sărbătoresc aniversarea anexării Crimeei, ci vin în sprijinul ”eliberării Donbass” și acțiunilor armatei ruse în Ucraina.

Regiunile, ”sarcină tehnică” pentru a sărbători

O sursă Kommersant, apropiată administrației prezidențiale, susține că regiunile au primit o sarcină tehnică de la autoritățile federale pentru a sărbători această dată. ”Anul acesta, nu doar sărbătorim Primăvara Crimeei, ci și ne exprimăm sprijinul pentru locuitorii din Donbass, care au devenit liberi și independenți”, relatează interlocutorul Kommersant în conținutul documentului. De asemenea, organizatorii de evenimente sunt sfătuiți să folosească hashtag-uri comune și sloganuri similare: #ZaMir, #ZaRussia și #ZaPresident. Sarcina prevede că acțiunile planificate ar trebui să aibă o scară regională și federală, nu una districtuală sau municipală.

Angajații corporației de stat Rosneft au primit invitații să participe la ”evenimentul patriotic” care are loc pe Stadionul Luzhniki din Moscova, scrie canalul We Can Explain Telegram. De obicei, în ultimii 8 ani, pe 18 martie, în complexul sportiv a avut loc un miting-concert proguvernamental ”Primăvara Crimeii”. "Invitam pe toată lumea la evenimentul patriotic din 18 martie, aproximativ între orele 15.00-18.00, stadionul Luzhniki." arată invitația.

Vladimir Putin a apărut în mijlocul mulțimii

Președintele rus, Vladimir Putin, a venit în mijlocul mulțimii, apariție discutabilă însă. Unii spun că mesajul a fost înregistrat și suprapus, alții spun că televiziunea care transmitea a fost atacată cibernetic, așa explicându-se unele ”erori” de difuzare.

Iată ce a declarat președintele rus, cu o atitudine nonșalantă față de drama din Ucraina:

- Noi suntem un popor multinațional, Federația Rusă, uniți printr-o soartă comună pe pământul nostru. Aceasta este primul rând din legea de bază a Rusiei, Constituția, și fiecare rând e plin de un sens profund, are o însemnătate. Pe pământul nostru, uniți de o soartă comună. Așa probabil au gândit și oamenii când au mers la referendum în Crimeea, pe 18 martie, 2014. Ei au trăit și trăiesc pe pământul lor și au vrut să trăiască o soartă comună cu patria lor istorică, cu Rusia. Ei au avut tot dreptul la acest lucru și și-au atins scopul. Îi felicităm în primul rând pe ei, cu această sărbătoare. Este sărbătoarea lor.

- Nu este o chestiune de decizii. Cei din Crimeea și cei din Sevastopol au făcut lucruri corecte când au pus o barieră în calea naționalismului.

- A elibera oamenii de suferințe, de genocid este principalul motiv și scopul operațiunii militare pe care noi am început-o în Donbas și în Ucraina.

- Acesta este scopul și aici mie îmi vin în cap niște vorbe cunoscute: Nu este mai multă iubire ca atunci când cineva își dă sufletul pentru prietenii săi. Noi vedem cum, în mod eroic, luptă băieții noștri în această operațiune militară. Aceste cuvinte din Sfânta Scriptură sunt hrană sfântă pentru creștini, (...) o comoară universală pentru toți reprezentanții Rusiei, pentru toate naționalitățile Rusiei și anume pentru poporul nostru, în primul rând pentru poporul nostru, dar totul se reduce la fapte, la valorile universale pentru toți oamenii, de toate confesiunile din Rusia, pentru oamenii noștri în special. Confirmarea acestui lucru este modul în care luptă băieții noștri în această operațiune militară, umăr la umăr. Se ajută, se susțin unul pe altul, iar dacă trebuie, atunci, ca pe un frate de sânge, îl acoperă cu trupul său de gloanțele de pe câmpul de luptă. Așa ceva nu am văzut demult.

- Spun aceste lucruri gândindu-mă la Biblie, nu există dragoste mai mare decât dacă cineva își dă sufletul pentru poporul lui și putem vedea faptele eroice ale oamenilor noștri în această operațiune.

Cântăreții au interpretat piese despre război, cu ”Z” pe haine.

