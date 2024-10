Complimentul neașteptat pe care Giorgia Meloni i l-a făcut lui Marcel Ciolacu

Citește și articolul - PSD-iștii, vot în direct la TV. Marcel Ciolacu a semnat: Nu voi face alianță cu AUR

Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri seară, în cadrul dezbaterii electorale de la Antena 3 CNN, în limba engleză: "Can you spell out your family name? (n.red. i s-a cerut să își spună, pe litere, numele în engleză)".

Promisiunea lui Marcel Ciolacu

"Vă fac o promisiune! Pe data de 8 ianuarie o să vin la o emisiune să vorbim numai în engleză. În al doilea rând, așa cu engleza mea, nu tocmai perfectă, am reușit să aduc România în Schengen aerian și maritim, am reușit să negociez cu președintele Erdogan să circulăm numai cu buletinul. Doamna Meloni mi-a spus că vorbesc acceptabil engleză. Pentru prima dată Biserica Ortodoxă e recunoscută și poate să aibă deduceri.

Cu Pedro Sanchez am reușit să discut dubla cetățenie a românilor, cu Olaf Scholz să discut, pentru prima oară, despre parteneriatul comercial cu Germania. Peste tot unde am fost, cu engleza mea am reușit toate aceste lucruri în numai un an și ceva. Un singur lucru aș vrea să întreb și eu în seara asta: Câte a realizat domnul Iohannis? Eu o să mai realizez. Din funcța de prim ministru, anul acesta, o să închid și cu Schenghen-ul terestru, o să închid și cu vizele pe SUA.

De asemenea, avem și un vicepreședinte la Comisiei Europene, cu engleza mea tete-a-tete! Avem un plan fiscal, pe 7 ani, nu mai blocăm pensiile, avem noua legea a pensiilor în care am închis toate inechitățile din sistem. Fiind o provocare și pentru mine și veți vedea că până pe 8 ianuarie nu o să fie o problemă!", a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu și limba engleză

Amintim faptul că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost rugat, în cadrul unei emisiuni de la radio, să îşi facă o scurtă descriere, dar să o prezinte în limba engleză. Marcel Ciolacu a refuzat, spunând că are o reţinere, pentru că nu o stăpâneşte foarte bine.

„În primul rând cred că pot să le spun şi româneşte. Nu am nicio problemă. Am o reţinere şi este normală, pentru că nu stăpânesc foarte bine şi nu cred că ăsta este exerciţiu pe care vi-l doriţi. Am discuţii tete-a-tete, nu am o problemă de conversaţii. Îi şi anunţ de la început că nu ştiu foarte bine. Cred că preşedinta Comisiei Europene a zis stai liniştit, că vorbesc mai încet. Dar am reuşit în jumătate de oră să ne înţelegem foarte bine. A fost un tete-a-tete. Am avut negocierile în ceea ce priveşte viitorul comisar şi eu zic că au ieşit acele negocieri, ţinând cont de faptul că România are pentru prima oară un vicepreşedinte al Comisiei”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri, la Digi FM.

Citește și articolul - Fermă de boți sau de porci? Bogdan Chirieac, după acuzațiile la adresa lui Mircea Geoană: Instituțiile statului trebuie să găsească negreșit această fermă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News