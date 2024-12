CNA cere MAI protecția jurnaliștilor, după scandalurile online și de pe holurile Parlamentului

CNA a solicitat, printr-o scrisoare adresată MAI, protecția jurnaliștilor după mai multe evenimente neplăcute, șicanatorii și agresive de zilele acestea. Amintim doar câteva: agresarea jurnalistei Antena 3 CNN pe holurile Parlamentului de către parlamentarii SOS și consilierul Dianei Șoșoacă; familia realizatorului Mihai Gâdea, jignită de același individ, "Makaveli"; parlamentari POT împingând microfoane sau Gigi Becali confiscându-le etc.

"Este o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului în ansamblul său și este o decizie care se bazează pe articolul 8 alin. (1) și (2) din Legea audio-vizualului. Acest lucru trebuie să fie clar", a precizat Valentin Jucan la Antena 3 CNN.

Vicepreședintele CNA a mai spus că "Aici nu este vorba despre o atitudine în favoarea unui post de televiziune. Este o atitudine în favoarea respectării legii și a profesiei de jurnalist, ceea ce am făcut acum am făcut și în alte dăți, dar ceea ce diferă între anumite momente este că acum gravitatea ceea ce s-a petrecut în fața camerelor de filmat depășește orice închipuire".

De asemenea, adaugă acesta, "Noi am solicitat Ministerului de Interne să acorde protecție jurnaliștilor Antena 3. O vom face atunci și vom continua să facem acest lucru și să urmărim modul în care se oferă această protecție. Vom urmări ce se întâmplă și mai departe cu ceilalți jurnaliști, dar mai ales vom continua ceea ce am spus că facem - anume plângerea făcută parchetului, care a fost deja transmisă și documentele pe care le vom trimite Parlamentului, respectiv Birourilor permanente, documente care arată care au fost incidentele de până acum. Sunt documentate acele incidente și vom solicita respectuos Parlamentului ca, în virtutea puterilor pe care le are, să-și modifice regulamentele, iar parlamentarii care mai săvârșesc astfel de infracțiuni atunci când ele vor fi încadrate ca atare să poată să fie sancționați".

***

Extras din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului

Art. 8

(1) Autorităţile publice abilitate asigură, la cerere:

a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împie-dice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;

b) protecţia sediilor şi a localurilor radiodifuzorilor, în cazul în care acestea sunt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.

(2) Protecţia jurnaliştilor şi a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în condiţiile alin. (1), nu trebuie să devină pretext pentru a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiunii ori a activităţii acestora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News