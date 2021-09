Ciuvică, scenariu pentru ANTICIPATE: Șanse pe PARTIDE

Mugur Ciuvică s-a aflat astăzi în direct DC NEWS și DC NEWS TV unde a discutat alături de analistul politic Bogdan Chirieac, în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră”, despre alegeri anticipate în România.

”Ai făcut totuși o bătălie dementă de patru luni de zile doar ca să îl scoți pe Orban de acolo, că asta e singura logică. Dacă urmează să pice Cîțu atunci înseamnă că patru luni de zile a fost nebunia asta generală doar ca să îl dai pe ăla afară de la șefia PNL-ului. Cred că se găseau și mijloace mai calde, mai facile, de a-l da deoparte. În acest caz există alte variante, teoretice. Una ar fi să se renunțe la Cîțu și acum e ok, poate să plece și Cîțu că mă descurc (n.r. se referă la președintele Klaus Iohannis). A doua variantă ar fi și din discursul ăla lemnos al lui, al domnului Iohannis, că așa vorbește el, s-a înțeles că el vrea să continue cu Cîțu și atunci să facă jocul ăsta ca să ce? Ca să le forțeze ălora mâna într-un fel? Pe de altă parte și fără niciun sens în nimic, cei de la PSD vin cu anticipatele. Anticipate nu ai cum să faci decât dacă vrea Iohannis. De ce ar vrea anticipate acuma? Ce motive ar avea? Să-și bage partidul lui la 15% maxim? De ce ar vrea celelalte partide? Hai că poate PSD-ul ar vrea anticipate pentru că se uită la cifre. Teoretic ar spune că suntem la 36%, alții spun că ajungem spre 40%, vrem anticipate, ok. AUR spun și ei că vor anticipate, se înțelege și la ei. Au avut 9%, pot ajunge la 15%, se înțelege și la ei. Ceilalți nu. UDMR-ul nu are treabă să se lege la cap pentru că ei tot 5-6% iau orice ar fi. USR-iștii pierd dacă intră acum în anticipate. Ei ar putea teoretic să câștige dacă s-ar duce un an, doi în opoziție și să-i înjure pe ăștia de la putere pentru prostiile pe care le fac și le vor face. Altminteri ei se duc acuma cu 10%. Deci ar pierde. PNL-ul pierde și atunci de unde găsești majoritatea pentru anticipate? Ca să ajungi la anticipate, în primele faze, trebuie să ai o majoritate parlamentară, 234 de parlamentari cel puțin, care să pice două guverne la rând, după ce pică Florin Cîțu”, a declarat Mugur Ciuvică.

