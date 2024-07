Ciucă, replică pentru Lasconi: Să-și vadă de partidul ei!

Nicolae Ciucă ar fi dezamăgit de faptul că Elena Lasconi a anunțat întâlnirea înainte să aibă loc și a lăsat loc pentru speculații cu privire la o eventuală alianță. „Să-și vadă de partidul ei”, ar fi replicat liderul PNL, potrivit Antena 3-CNN.

Președinta USR, Elena Lasconi, anunța ieri că urmează să se întâlnească cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, în cursul acestei săptămâni pentru a discuta despre potențiale colaborări între cele două partide.

Lasconi a subliniat că nu va merge la întâlnire cu idei preconcepute, ci va asculta propunerile și planurile lui Ciucă.

„Am luat legătura și săptămâna asta o să discutăm. (...) O să văd ce dorește domnul Ciucă să discutăm. Eu o să ascult, nu o să mă duc cu niște idei, niște scenarii pe care mi le imaginez. O să ascult, să vedem ce are de spus, dar în momentul acesta nu simt că putem merge într-o alianță. E nevoie de o igienizare în PNL. Nu se pot detașa de PSD,” a declarat Lasconi, luni, pentru Digi 24.

Lasconi a declarat că o colaborare între USR și PNL ar fi discutată în partid dacă liberalii ar reuși să se distanțeze de PSD. Ea a afirmat că, în prezent, USR este singura opțiune liberală credibilă.

„Colegii mei din USR nu o să trăiască ce am trăit până acum: să afle de la televizor ce are de gând USR să facă și care este poziția oficială. Eu am deschidere să ascult și mă voi duce la întâlnire și voi asculta și voi vedea ce gânduri au ei, pentru că știu că lucrează la o strategie de vreo două săptămâni,” a spus Lasconi.

Întrebată despre posibilitatea ca USR și PNL să se susțină reciproc în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Lasconi a apreciat că acest lucru ar trebui să fie „de la sine înțeles”, având în vedere că ambele sunt partide de dreapta, dar a subliniat că rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile.

Lasconi a comentat și rezultatele recente ale unui sondaj de opinie, conform căruia ar ocupa locul patru în preferințele românilor la prezidențiale (cu 14%), după Marcel Ciolacu, George Simion și Mircea Geoană. Ea a declarat că nu crede în sondaje, ci în inteligența românilor și în propriile sale fapte.

„Sunt omul dialogului. Ar fi de discutat cu toți cei care se consideră de dreapta. Săptămâna asta, în mod cert voi discuta cu reprezentanți ai PNL. Dar PNL ar trebui să își facă puțină curățenie și igienizare, pentru că acum nu se pot detașa de PSD, dar știu că în interiorul PNL există oameni care știu că asta nu e calea bună nici pentru ei, nici pentru țară,” a încheiat Elena Lasconi.

