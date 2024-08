Ciucă, reacție după ce Ciolacu a luat masa cu Geoană și Ponta

Premierul Marcel Ciolacu a luat masa cu Mircea Geoană și Victor Ponta, la ziua de naștere a jurnalistului Marius Tucă, în cadrul unui eveniment privat, potrivit fostului premier Victor Ponta.

„Nu știu, eu aseară nu am fost la nicio întâlnire politică, am fost la ziua de naștere a unui bun prieten. Am discutat (două ore n.r.) despre David Popovici. La modul cel mai serios, am fost la ziua unui prieten, cred că știți, este pe 29, și au fost invitați acolo o mulțime de oameni. Nu a fost o întâlnire politică și în viața mea n-aș povesti la televizor ceva de la o întâlnire.

Doamne ferește, niciodată! Nici dacă mă tăiați și-mi puneți sare pe tăieturi, nu o să povestesc de la nicio întâlnire privată. Nu a fost o întâlnire politică. Repet, a fost ziua de naștere a unui prieten foarte bun“, a spus Victor Ponta despre evenimentul la care a participat alături de președintele PSD și posibilul candidat independent la președinția României.

Nicolae Ciucă, prima reacție

Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, a avut, joi, o primă reacție, după fotografiile apărute în spațiul public în care partenerul său de guvernare se află la aceeași masă cu Mircea Geoană, posibil candidat independent la alegerile prezidențiale.

„Fiecare dintre cetățeni l-a interpretat așa cum a apărut în imagini. Din perspectiva noastră, eu sunt convins că electoratul de dreapta a înțeles exact ceea ce reprezintă imaginile respective”, a spus Nicolae Ciucă.

Mircea Geoană intenționează să-și anunțe candidatura independentă pentru funcția de președinte al României, însă doar după ce mandatul de secretar general adjunct al NATO i se va încheia. De asemenea, Marcel Ciolacu este văzut ca posibil candidat al Partidului Social Democrat, având în vedere că este președintele formațiunii politice.

De cealaltă parte se află Nicolae Ciucă, cel care va fi probabil candidatul Partidului Național Liberal la cea mai înaltă funcție în stat.

Alți candidați cu șanse mai sunt Elena Lasconi, din partea Uniunii Salvați România, și George Simion, din partea AUR, ambii având dorința de a intra în turul al doilea la alegerile prezidențiale.

Ce au mâncat Geoană, Ponta și Ciolacu

La evenimentul la care au participat, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu au mâncat mai multe preparate de lux. Meniul propus la restaurant a conținut următoarele feluri de mâncare:

- Salată de caracatiță cu apio,

- Creveți la tigaie cu unt, busuioc, ardei iute și ulei de măsline,

- Tartar de ton roșu, ardei gras și avocado,

- Vitello tonnato,

- Burrata cu mix de roșii și busuioc.

La felul principal aceștia au mâncat:

- Mușchi de vită Argentina cu sos de piper verde,

- Foie gras, mere caramelizate, prune, sos de coniac și portocale, piure de cartofi cu trufe,

- Risotto,

- Salată de creveți,

- Caracatiță la grătar cu piure de cartofi, sos de lămâie și sparanghel,

- Cod negru de Alaska la cuptor cu orez asiatic.

