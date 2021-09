Cîțu: S-a REZOLVAT problema transportatorilor care vin din zona roșie. Cu o simplă testare

S-a rezolvat problema transportatorilor care vin zona roșie: ”cu o simplă testare sau dacă sunt vaccinați, nu mai intră în carantină”, a anunțat premierul Florin Cîțu, în urmă cu scurt timp.

”Îi auzim pe șoferi cât de supărați sunt și e normal (se auzeau doar claxoane n.r.). Toți am fi supărați dacă am sta în trafic cu orele. Acest pasaj rezolvă o problemă majoră pentru centură. Dacă m-ar putea auzi, ar afla că s-a rezolvat și problema cu carantinarea șoferilor care vin din exterior, din zone roșii: cu o simplă testare, nu mai intră în carantină, sau dacă sunt vaccinați, deci am rezolvat și această problemă” a declarat premierul Florin Cîțu.

Transportatorii acuză și majorarea uriașă a RCA

”Solicităm rezolvarea celor mai importante probleme ale transportatorilor rutieri: reîncadrarea diurnei ca venit salarial, criza de pe piața RCA și carantinarea șoferilor profesioniști” au fost solicitările reprezentanților transportatorilor către Guvernul României, în protestul de miercuri, de la Guvern.

"Măsura este unică în Europa, şoferii profesionişti fiind exceptaţi de la măsura carantinei în toate ţările, cu scopul de a menţine lanţurile de aprovizionare cu marfă, aşa cum recomandă şi Comisia Europeană, care a creat în acest sens "culoare verzi" şi a îndemnat la exceptarea de la carantinare a şoferilor profesionişti. La acestea se adaugă şi majorarea uriaşă a tarifelor la asigurările RCA în urma falimentului City Insurance, criză la care au contribuit din plin autorităţile române printr-o supraveghere defectuoasă a sectorului RCA" a fost mesajul transportatorilor.

”Am arătat că se poate”

Prim-ministrul a făcut declarațiile de astăzi în sunete de claxoane ale șoferilor revoltați, cărora le-a transmis că au rezolvat problema rapid liberalii și că de acum vor avea acces pe Pasajul Mogoșoaia, pentru a nu mai sta atât de mult blocați în trafic.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care traficul rutier pe Pasajul Mogoșoaia, pe centura București, peste DN1A, se deschide astăzi, cu șase luni mai devreme față de termenul prevăzut. ”Am arătat că se poate să începi un proiect și să-l termini înainte de termen atunci când asiguri finanțarea proiectului” a spus Florin Cîțu, prezent la fața locului. El a afirmat că proiectul a început din 2018, dar a acuzat că a fost ținut în sertare de către cei de la PSD.