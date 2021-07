Cîţu: PNRR este 95% deja negociat cu CE. Sunt sigur că va fi aprobat

Florin Cîțu a răspuns astfel fiind întrebat despre faptul că 'presa din Germania' a criticat PNRR şi spune că este 'un document slab'.

'Este un document foarte bun. România îşi va aloca 29,2 miliarde de euro în perioada următoare. Este, dacă vreţi să ne gândim, ca o doză de adrenalină pentru această economie în următorii ani de zile. PNRR va fi aprobat... PNRR-ul României este, în totalitate... 95% deja negociat cu Comisia Europeană. Sunt anumite detalii. În perioada următoare le vom discuta şi sunt sigur că vom avea PNRR aprobat în perioada următoare ', a spus Cîţu.

Întrebat dacă guvernanţilor li s-a cerut de la Comisia Europeană să refacă anumite proiecte din PNRR, şeful Executivului a explicat: 'Nu, sunt negocieri, aşa cum s-a întâmplat cu toate rapoartele'.

'Dacă vă uitaţi în ţări... cred că Polonia, i s-a prelungit perioada de negocieri, aşa că nu este un lucru neobişnuit să ai discuţii cu Comisia Europeană pe anumite proiecte ', a completat Cîţu, conform Agerpres.

Premierul Florin Cîţu a mai declarat joi că execuţia bugetară pe 6 luni la Ministerul Agriculturii este 'ok', dar aşteaptă ca programele 'aprobate de Dragnea' împotriva cărora PNL a votat în Parlament să nu mai rămână în buget.

Prezent la Ministerul Finanţelor, el a fost întrebat dacă este mulţumit de modul cum arată execuţia bugetară la Ministerul Agriculturii pe primele 6 luni.

'Este ok. La Ministerul Agriculturii, am spus la începutul anului, şi am spus-o şi anul trecut, când eram în guvernul precedent, aş vrea să văd că programele aprobate de Dragnea, împotriva cărora noi am votat în Parlamentul României, nu mai sunt, nu mai rămân în buget. Aştept acest lucru. Sunt tot fel de programe care nu dau rezultate şi am putea să folosim acei bani pentru altceva. Cred că la rectificare aici vom aloca mai multe resurse pentru motorină. Este clar: este nevoie pentru agricultorii din România să rămână un an agricol bun. Dar repet, eu nu mai vreau să văd programele pentru care noi, PNL, am votat împotrivă în Parlamentul României să rămână în buget', a afirmat Florin Cîţu.

