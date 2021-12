Cîţu, despre certificatul Covid: Sper să nu fie doar o strategie de a întârzia lucrurile

"Aşteptăm noul proiect privind certificatul verde. Aşteptăm să vină (ministrul Sănătăţii) la coaliţie cu această nouă variantă. Opinia mea este că o variantă nouă va întârzia implementarea certificatului verde. Sper să mă înşel, sper să nu am dreptate, sper să fie o variantă care să treacă imediat prin Parlament, dar experienţa mea din ultimii ani din Parlament îmi spune că s-ar putea să nu treacă foarte rapid. Aşteptăm varianta, sper să fie optimă, să treacă imediat prin Parlament şi să rezolvăm această problemă. Am arătat că, în momentul în care am introdus proiectul de lege în Parlament, a crescut rata de vaccinare, am depăşit 7 milioane de persoane vaccinate. În momentul în care acel proiect nu a fost susţinut, din păcate, nu a fost susţinut de actualii noştri parteneri de coaliţie, rata de vaccinare a scăzut. Sper să vină cât mai repede cu această propunere şi să nu fie doar o strategie de a întârzia lucrurile", a declarat Cîţu, miercuri, la Senat.



El a precizat că şi-ar fi dorit ca această lege să fie deja adoptată de Parlament şi promulgată de şeful statului.

Până astăzi, 57.360 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 07.12.2021 (10:00) – 08.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 100 de decese (47 bărbați și 53 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Timiș, Teleorman, Vrancea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.

Dintre cele 100 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 10 la categoria de vârstă 50-59 ani, 34 la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 la categoria de vârstă peste 80 ani.

96 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 14 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Argeș, Brașov, Ilfov, Neamț, Prahova și Municipiul București, înregistrate în lunile octombrie și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 86 decese.

Din totalul de 100 pacienți decedați, 85 erau nevaccinați și 15 vaccinați. Cei 15 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 30-39 ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 4.959. Dintre acestea, 807 sunt internate la ATI. Dintre cei 807 de pacienți internați la ATI, 66 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 88 sunt minori, 83 fiind internați în secții și 5 la ATI.