Cîțu a trimis demisiile miniștrilor USR către Iohannis ca să-i scoată din ridicol

Florin Cîţu a criticat demersurile făcute de către cei de la USR PLUS în criza guvernamentală.

"Trebuie să terminăm cu ipocrizia din politica română. Nu poţi să faci coaliţie în Parlament cu AUR şi PSD - asta este acum majoritatea care vrea să dea un guvern jos, guvernul PNL - şi apoi să spui că vrei să revii. Trebuie să cântărim foarte bine fiecare acţiune. Partidul Naţional Liberal nu pote fi şantajt. Când te aliezi cu duşmanul, inamicul numărul unul al PNL - PSD şi vrei să dai jos acest guvern PNL, lucrurile se complică. Există cale de discuţie în continuare. Se pot retrage semnăturile de pe această moţiune toxică în care s-au aliat cu AUR şi PSD.

Aici vreau să vă spun şi de ce am trimis acele decizii astăzi la domnul preşedinte, pentru că am vrut să-i scot eu din ridicol pe colegii de la USR. Să nu aibă o moţiune depusă împotriva propriilor oameni. Nu se poate ca un parlamentar să depună moţiune împotriva sa. Dragnea a făcut acest lucru; i-am scos eu din ridicol astăzi, am acceptat demisiile şi pot să depună o moţiune care este împotriva propriului Guvern, dar cel puţin ei nu mai sunt în Guvern", a declarat, miercuri, premierul Florin Cîţu.

Orban și Dragu vor convoca plenul Parlamentului pentru a fi citită moțiunea

Ludovic Orban și Anca Dragu vor convoca joi plenul Parlamentului pentru a fi citită moțiunea de cenzură. Ludovic Orban și Anca Dragu, potrivit Antena 3, convoacă pentru joi, 9 septembrie, ora 16.00, plenul Parlamentului pentru a fi citită moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR.

Astfel, moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR va fi citită în plenul reunit al Parlamentului joi.

Moțiunea de cenzură semnată de parlamentari ai AUR și USR PLUS a fost transmisă, marți, Guvernului, chiar de către Ludovic Orban, care este și președintele PNL.

El a citat, marți, după ședința BPR care nu a avut cvorum, dintr-o decizie CCR, potrivit căreia „împiedicarea prezentării și refuzul de a dezbate o moțiune de cenzură deja depusă sunt contrare Constituției întrucât acest lucru ar echivala cu eliminarea posibilității Opoziției parlamentare de a cenzura și controla deciziile guvernamentale de angajare a răspunderii”.